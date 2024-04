video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 20 e domenica 21 aprile in tv Nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tanti ospiti: ecco tutti i nomi che saranno in studio a Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa.

Riparte il weekend e riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. I conduttori sono pronti ad accogliere tanti ospiti nei loro programmi, Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024. Ecco i nomi di tutti i protagonisti pronti a regalare racconti inediti e dichiarazioni esclusive su Rai 1, Canale5 e il NOVE.

Gli ospiti di Verissimo sabato 20 e domenica 21 aprile

Sabato 20 e domenica 21 aprile, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend Silvia Toffanin intervisterà Isabella Ferrari, poi Roby Facchinetti in uscita con la sua autobiografia Che spettacolo è la vita. La mia storia. Tra gli ospiti anche due volti storici del Grande Fratello: Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che saranno in studio con i loro figli Matilda e Tancredi. Dall'Isola dei Famosi arriva Dario Maltese, giornalista del TG5 scelto come opinionista del reality, poi Arianna, artista impegnata a teatro con Vlad Dracula, il musical. In studio arriverà anche Giovanna Sannino, attrice nota al pubblico televisivo per il ruolo di Carmela nella fiction Mare Fuori.

Domenica 21 aprile 2024, Silvia Toffanin celebrerà i 15 anni di carriera de Il Volo: avrà in studio il trio di cantanti formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che prossimamente saranno in tv, su Canale, con il loro evento dall'Arena di Verona. Intervisterà i neo genitori Federica Pellegrini e Matteo Giunta, poi Iva Zanicchi. Per la parentesi "Terra Amara", avrà in studio Yeliz Doğramacılar, l’attrice che presta il volto al personaggio di Füsun. Infine, ci saranno Maria Teresa e Alessandro, coppia nata recentemente a Uomini e Donne Over.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 21 aprile torna in onda il tradizionale appuntamento con Domenica In. Su Rai 1 dalle ore 14 Mara Venier regalerà intrattenimento ai telespettatori italiani con musica e interviste. Stando alle anticipazioni di TvBlog, sarà ospite in studio Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, per ricordare il suo papà in occasione del centenario della sua nascita. Dopo l’incontro con Simone sarebbe previsto, si legge, un talk sul famoso showman, morto nel '91, con Michele Sancisi, Candida Morvillo, Patrizia Caselli ed Enrica Bonaccorti. Tra gli ospiti della puntata anche Big Mama, la cantante tra le protagoniste dell'ultima edizione di Sanremo. Poi ancora Barbara Alberti, I Negramaro e Vittoria Puccini.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Che tempo che fa torna in onda anche in questo weekend: domenica 21 aprile, dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio accoglierà nel suo studio tantissimi ospiti. Tra i nomi annunciati fino ad ora ci sono Renato Zero, Roberto Bolle, Roberto Saviano.