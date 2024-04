Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 6 e domenica 7 aprile in tv

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tornano in onda nel weekend di sabato 6 e domenica 7 aprile i programmi tv di Silvia Toffanin e Mara Venier. Nei loro salotti, Verissimo e Domenica In, ospiteranno tanti nuovi ospiti, celebri volti dello spettacolo italiano. Che tempo che fa è ancora a riposo: tornerà in onda con il tradizionale appuntamento sul NOVE da domenica 14 aprile 2024.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle ore 16.30 su Canale 5 torna Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Nel primo appuntamento del weekend Vladimir Luxuria presenterà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi da lei condotta e sarà accompagnata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. Saranno ospiti, con le loro storie, anche due dei futuri naufraghi: Samuel Peron e Luce Caponegro. Nella stessa puntata la Toffanin avrà Nicholas e Giovanni, ex allievi di Amici 23 eliminati nell'ultima puntata del Serale andata in onda. Poi Mauro Corona, per la prima volta in televisione con la figlia Marianna. E infine Enrico Papi, in studio con la figlia Rebecca.

Domenica Silvia Toffanin accoglierà per un ritratto inedito una protagonista della musica italiana, Ornella Vanoni. Poi Gino Cecchettin, Michele Bravi, giudice di Amici di Maria De Filippi in uscita con il nuovo album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi e Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne che sarà in studio con la sorella Annarita. Per la parentesi Terra Amara, ospite della puntata sarà Altan Gördüm, l’attore che interpreta Haşmet Çolak.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In in programma per domenica 7 aprile, Mara Venier ospiterà in studio I Pooh. TvBlog rivela le anticipazioni del varietà di Rai 1, in onda dalle ore 14: oltre al gruppo musicale, ci sarà Francesco Paolantoni, poi Chiara Francini, protagonista del nuovo varietà del mercoledì sera di Rai1 Forte e chiara. Tra gli ospiti anche Serena Bortone che parlerà ai telespettatori del nuovo romanzo da lei critto, A te vicino così dolce, LDA con Matteo Paolillo che canteranno il nuovo singolo Nun è cos, e Edoardo Leo, protagonista della nuova serie di Il clandestino.