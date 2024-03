Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della seconda puntata

Sofia, che si è classificata penultima nella classifica del pubblico, è andata in crisi. È convinta di non riuscire a trasmettere il suo vero valore al pubblico. In lacrime ha riflettuto su come ritiene di essere percepita dagli spettatori che seguono il talent condotto da Maria De Filippi:

Manca poco tempo. Ho paura di non riuscire a fare in tempo a far capire al pubblico chi sono Adesso sono un'altra rispetto a quella che ero prima. Non so se riuscirò a far capire questa cosa agli altri. Mi dà fastidito, dubito che il pensiero su di me possa cambiare. Ormai tutti hanno questa idea che io faccia schifo al ca**o. Non dico di essere perfetta, ma vengo reputata più scarsa di quella che sono, è un pensiero che la gente ormai ha.