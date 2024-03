Sofia in crisi ad Amici 23 dopo la classifica: “Tutti pensano che faccia schifo, mi ritengono scarsa” Ad Amici 23, la ballerina Sofia ha vissuto un momento di crisi dopo il risultato della classifica e dopo la mancata esibizione nella prima puntata del Serale, andata in onda sabato 23 marzo. “Tutti hanno l’idea che faccio schifo al ca**o, vengo reputata più scarsa di quella che sono”, ha detto in lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La seconda puntata del Serale di Amici 23 si avvicina e Sofia sta vivendo un momento di crisi. La ballerina non si è esibita nel primo appuntamento del talent show ed è preoccupata di non poter mostrare al pubblico le sue capacità per via del poco tempo. In più, è arrivata penultima nella classifica giudicata dal pubblico ed è sempre più preoccupata.

Sofia in crisi ad Amici 23: "Ho paura di non far capire chi sono"

"Manca poco tempo. Ho paura di non riuscire a fare in tempo a far capire al pubblico chi sono", ha detto in lacrime Sofia, dopo aver scoperto l'esito delle sfide giudicate dal pubblico in studio, tra cantanti e ballerini, nelle quali è arrivata al penultimo posto in classifica. Un risultato che l'ha demoralizzata e spaventata, temendo di non avere abbastanza tempo per emergere. Inoltre, la ballerina è stata l'unica a non esibirsi nella prima puntata del Serale di sabato 24 marzo e pensa che il suo insegnante Emanuel Lo non creda abbastanza nelle sue capacità. "Adesso sono un'altra rispetto a quella che ero prima. Non so se riuscirò a far capire questa cosa agli altri", ha detto Sofia sfogandosi con Nicholas, che ha provato a farla ragionare. Poi ha aggiunto: "Mi dà fastidito, dubito che il pensiero su di me possa cambiare. Ormai tutti hanno questa idea che io faccio schifo al ca**o. Non dico di essere perfetta, ma vengo reputata più scarsa di quella che sono, è un pensiero che la gente ormai ha".

La classifica dell'esibizione con il pubblico

Come si è visto negli ultimi daytime di Amici, in onda il 27 e il 28 marzo su Canale 5, gli allievi ammessi al Serale si sono confrontati per la prima volta con una classifica generale che comprendeva cantanti e ballerini, giudicata da un pubblico chiamato in studio. Al primo posto, il ballerino Dustin, mentre all'ultimo Nicholas, penultima invece Sofia, che è entrata in crisi a seguito del risultato.