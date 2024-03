Amici, Gaia in lacrime per la sfida di lap dance della prof Celentano: “Non sono sexy, mi vedo brutta” In vista della seconda puntata del Serale di Amici 23, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Gaia: una sfida di lap dance contro Marisol. Dopo la prima prova della coreografia, la ballerina è scoppiata a piangere perché non si sente a suo agio: “Non sono una persona sexy, mi vedo brutta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

In vista della seconda puntata del Serale di Amici 23, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Gaia, che l'ha messa particolarmente in difficoltà. La ballerina deve affrontare Marisol in una prova di lap dance, ma non si sente una persona sexy e prova disagio a dover scoprire il proprio corpo.

Il guanto di sfida di Alessandra Celentano per Gaia

"Penso che tu abbia troppe problematiche. Ti vedo accettabile solo nel tuo stile, solo se sei coperta dai vestiti, ma non basta", ha scritto Alessandra Celentano alla ballerina Gaia, lanciandole un guanto di sfida. La prova, che dovrà affrontare contro Marisol, consiste nel preparare una coreografia di lap dance, indossando solo un reggiseno e una culotte. "Posso imparare qualcosa in più, potrebbe essere un guanto equo", ha risposto la ballerina. Tuttavia, la ragazza non si sente a proprio agio con il suo corpo: "Non mi sento una persona sexy, è una questione mia personale. Sarà sempre così, però nella danza devi anche saper fingere in un certo senso. Sicuramente è una bella sfida". Gaia è pronta a spingersi oltre i suoi limiti e ammette che oggi, rispetto al passato, non copre più il suo corpo con vestiti più larghi rispetto al suo fisico.

Gaia in lacrime dopo la prima prova della coreografia

Dopo la prima prova del guanto di sfida, Gaia ha un momento di crisi. Usciata dalla sala, la ballerina scoppia a piangere: "Mi sento ridicola, mi vedo brutta. Ho imparata la teoria, non riesco con la pratica". Marisol prova a consolarla, spiegandole che è una sfida che può affrontare tranquillamente, deve solo credere nelle sue capacità. La maestra Celentano fa poi recapitare a Gaia l‘outfit che dovrà indossare durante l'esibizione al Serale, scrivendole una lettera: "Perché non ami mostrare il tuo corpo, ti consegno il look del guanto. Dovrai indossarlo guardandoti allo specchio, ti consiglio anche durante le prove". Si tratta di un reggiseno e culotte bianche, con un paio di tacchi neri. "Sono contenta che lei mi voglia spronare, ma il problema sono proprio io", ha ribadito la ballerina, ancora insicura.