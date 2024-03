video suggerito

Problemi tecnici sulla diretta streaming di Amici: immagini e audio disturbati su Mediaset Infinty Diversi utenti hanno segnalato problemi tecnici sulla diretta streaming di Mediaset Infinity del serale di Amici 2024. Sui social scrivono: “Si vede malissimo, a tratti. Non ho visto nessuna delle tre esibizioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante la diretta streaming su Mediaset Infinity del serale di Amici 2024, diversi utenti hanno segnalato problemi tecnici. L'audio risultava disturbato e le immagini apparivano al rallentatore. Sui social molti spettatori si sono lamentati per il disservizio.

Problemi tecnici sulla diretta streaming di Amici

"Riuscite a vedere bene Amici o lo sentite a scatti?", "Ma come si sente su Infinity?", "Si vede malissimo, a tratti. Non ho visto nessuna delle 3 esibizioni. Che nervi. In più scatta avanti e indietro senza logica". Sono questi alcuni dei commenti su X (ex Twitter) sotto l'hashtag #Amici23. Non è chiaro quali siano stati i problemi della diretta streaming, impossibile da seguire sia da computer che da smart tv.

Il serale di Amici di sabato 30 marzo

Durante il serale di Amici di sabato 30 marzo Nicholas e Giovanni hanno dovuto lasciare la scuola. È stata una serata ricca di scontri, prima quello tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e poi tra Nicholas e Raimondo Todaro. L'ira di Cuccarini è stata scatenata dalle parole di Pettinelli nei confronti di Mida. "Sei in grado di cantare? Non frignare. È un pezzo da cantare per 50 secondi a cappella e poi su base senza usare l'autotune. Forse, è come penso io e non sai cantare" una lettera, questa, giudicata di cattivo gusto da Cuccarini. Ad allietare un po' il clima, la comica Barbara Foria con il suo monologo. Le parole di Maria De Filippi per Nicholas, primo eliminato, sono state di grande apprezzamento: "Sei stato bravo, educatissimo, mai un capriccio, con la produzione fantastico, non ha mai rotto le scatole a nessuno, il figlio ideale per chiunque". La conduttrice, dopo aver comunicato l'ultimo verdetto della serata, ovvero l'eliminazione di Giovanni, ha chiesto al concorrente di fare pace con Nicholas. "Avete litigato per una stupidaggine" gli dice. Giovanni ha rivelato che, recuperare il rapporto con l'allievo, è la prima cosa che ha intenzione di fare.