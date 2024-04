video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 27 e domenica 28 aprile in tv Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tantissimi ospiti. Ecco tutti i nomi che saranno in studio a Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il weekend riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 tornano in onda Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa con tanti ospiti. Da personaggi dello spettacolo e del cinema a famosi cantanti: ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 27 e domenica 28 aprile

Sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo. Silvia Toffanin nei nuovi appuntamenti del weekend avrà in studio tanti ospiti del piccolo e grande schermo. Sabato ci saranno gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, impegnati con la seconda stagione della serie Viola come il mare, già disponibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio. Poi Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, che racconterà per la prima volta in tv della grave aggressione subita recentemente. Da Amici, arriveranno in studio Lil Jolie e Gaia, ultime eliminate dalla scuola. Tra gli ospiti anche Barbara Foria, Oriana Sabatini, che a luglio sposerà l’attaccante della Roma Paulo Dybala, e Peppe Di Napoli, ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Domenica 28 aprile arriveranno in studio Annalisa e Francesca Minetti, poi da Amici Alessandra Celentano. Tra gli ospiti anche Cristiano Malgioglio, tra i giurati del talent di Maria De Filippi, poi Carlotta Ferlito. Per la parentesi Terra Amara, la Toffanin ospiterà Serpil Tamur, l’attrice che interpreta la “nonnina” Azize, con suo marito Uygur.

Leggi anche Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 6 e domenica 7 aprile in tv

Gli ospiti di Mara Venir a Domenica In

Domenica 28 aprile su Rai 1 dalle ore 14 andrà in onda, in diretta, una nuova puntata di Domenica In. Stando alle anticipazioni di TvBlog, Mara Venier avrà in studio Kabir Bedi, interprete della famosissima serie di Sergio Sollima Sandokan. Insieme a lui ci saranno anche Candida Morvillo, Barbara Alberti, Katia Ricciarelli e Rossella Erra. La puntata sarà dedicata, inoltre, a Lory Del Santo che sarà in studio per un'intervista con la conduttrice. Nella prossima puntata del varietà ci sarà anche Roberto Bolle, poi Leo Gassman, Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio che parleranno del loro film Sei fratelli, e infine Andrea Sannino.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 28 aprile, dalle 19.30 sul NOVE, avrà in studio Antonio Scurati, scrittore a cui la Rai ha impedito di leggere il monologo sul 25 aprile nel programma Che sarà. Nella stessa puntata saranno ospiti anche la cantante Noemi, poi Francesca Fagnani, celebre conduttrice di Belve su Rai2.