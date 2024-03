video suggerito

Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 30 e domenica 31 marzo in tv

A cura di Gaia Martino

Il weekend di Pasqua non ferma Silvia Toffanin e Mara Venier, pronte a tornare in onda con Verissimo e Domenica In. I salotti delle due conduttrici di Canale 5 e Rai 1 avranno in studio tanti ospiti per regalare il tradizionale intrattenimento ai loro telespettatori. Si ferma, invece, Fabio Fazio con Che tempo che fa: il programma tornerà in onda da domenica 14 aprile 2024, sul canale NOVE.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 30 e domenica 31 marzo, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice nel primo appuntamento del weekend avrà in studio Veronica Gentili, ora alla guida de Le Iene su Itali1. Poi Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia nata nella casa del GF Vip che presto accoglierà in famiglia il loro primo figlio insieme. In studio tra gli ospiti anche Donatella Rettore, Martin Castrogiovanni con la moglie Daniela, e Maria Esposito per la sua prima intervista esclusiva con Silvia Toffanin. Nella stessa puntata anche i due primi eliminati del Serale di Amici, Ayle e Kumo.

La puntata di Verissimo di domenica 31 marzo sarà dedicata al Grande Fratello che lo scorso lunedì ha spento le luci della casa di Cinecittà e ha proclamato Perla Vatiero vincitrice. Sarà lei, infatti, la super ospite del secondo appuntamento settimanale del programma, ma non sarà sola. In studio, con il loro percorso, tutti i finalisti: la seconda classificata Beatrice Luzzi e poi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi. Nello speciale GF la Toffanin darà spazio alle amicizie e alle storie d’amore nate in questi mesi nel reality, come quella tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Torneranno a Verissimo anche Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Il 31 marzo 2024, giorno di Pasqua, dalle ore 14 Mara Venier farà compagnia ai telespettatori di Rai1 con il suo Domenica In. TvBlog fa sapere che in puntata ci saranno tra gli ospiti Gianna Nannini per una lunga intervista, poi Virginia Raffaele ed Antonio Albanese che parleranno del nuovo film Un mondo a parte, Franco ed Andrea Antonello, insieme a Don Antonio Mazzi in collegamento, e Nico Acampora della fondazione PizzAut. La conduttrice, poi, avrà in studio Francesca Fagnani pronta a partire, dal 2 aprile, con il suo Belve. Infine, spazio alla musica con Sal Da Vinci.