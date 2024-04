video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 13 e domenica 14 aprile in tv Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tantissimi ospiti di fama nazionale e internazionale. Ecco tutti i nomi che saranno in studio a Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend di intrattenimento su Rai Uno, Canale 5 e il NOVE. Sabato 13 e domenica 14 aprile tornano in onda Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa con tanti ospiti e dichiarazioni esclusive. Silvia Toffanin intervisterà attori, personaggi celebri dello spettacolo italiano e alcuni volti di Amici di Maria de Filippi. Da Mara Venier Diletta Leotta racconterà i dettagli delle sue nozze imminenti con Loris Karius. Fabio Fazio, invece, tornerà in onda dopo la sosta con ospiti italiani e internazionali: in studio arriverà Zendaya. Ecco la lista completa dei nomi.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend Silvia Toffanin ospiterà Francesca De André che racconterà, in un’intensa intervista, le violenze subite dall’ex compagno, ora condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. In studio ci saranno poi Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, protagonisti del film Ennio Doris – C’è anche domani. E ancora, saranno ospiti Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia e la coppia nata a Uomini e Donne formata da Brando e Raffaella. Infine, a Verissimo il percorso dell’ultima concorrente eliminata dal serale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Lucia.

Domenica 14 aprile è in programma l'intervista ritratto per un’icona della musica italiana, Patty Pravo. A Verissimo ci saranno, poi, Romina Power, per la prima volta in studio con i figli Romina Carrisi, diventata da poco mamma e Yari Carrisi Power. Silvia Toffanin intervisterà Virginia Mihajlović, poi Giuseppe Giofrè, giudice del serale di “Amici” e in libreria con la sua autobiografia, dal titolo Stidda – Il coraggio di un sogno. Per la parentesi di Terra Amara, nella puntata ci saranno Ergün Metin, l’attore che interpreta il personaggio di Vahap, e Erkan Bektaş, che nella serie è suo fratello Abdülkadir.

Gli ospiti di Domenica In

Domenica 14 aprile Mara Venier, dalle ore 14 su Rai1, tornerà in onda con il suo varietà. Stando alle anticipazioni di TvBlog, in studio ci saranno alcuni protagonisti di The Voice Senior, ovvero Diana Puddu, Sonia Zanzi, Mario Rosini, Vittorio Centrone e Luca Minnelli. A Domenica In Diletta Leotta racconterà della sua vita e dell'imminente matrimonio con Loris Karius. Poi tra gli ospiti anche Leo Gullotta, Ermal Meta, Ferzan Ozpetek e Franco Ricciardi.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 14 aprile torna in onda Che tempo che fa, dalle 19.30 sul NOVE, dopo la sosta per le feste di Pasqua. Fabio Fazio, stando agli annunci social, avrà tra gli ospiti in studio Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, protagonisti del film Challengers, poi Katalin Karikò, premio Nobel per la Medicina. In studio ci saranno anche Emma Marrone e Luca Zingaretti.