Giorgio Tambellini condannato per maltrattamenti, l’ex Francesca De Andrè denunciò le violenze Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De Andrè, è stato condannato a tre anni e tre mesi dal tribunale di Lucca, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Un anno fa si aprì il processo dopo la denuncia dell’ex concorrente del GF Vip che lo accusò di violenze fisiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

L'ex fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini, è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti. A quasi un anno dall'apertura del processo, la sentenza è stata emessa dal tribunale di Lucca. Era stata la nipote del noto cantautore De Andrè a rivelare sui social di essere stata vittima di una violenta aggressione. Raccontò al settimanale Chi di aver denunciato l'ex fidanzato, che comparì al suo fianco al Grande Fratello Vip quando lei era concorrente, per le violenze subite e per le quali riportò tumefazioni al volto e sulle braccia. Dopo il divieto di avvicinamento, per Tambellini è arrivata la condanna.

I racconti di Francesca De Andrè sui maltrattamenti

Era il maggio 2022 quando Francesca De Andrè annunciò via Instagram di essere stata vittima di violenza fisica. Al settimanale Chi, poche settimane dopo, mostrò i segni dell'aggressione subita dall'ex fidanzato, Giorgio Tambellini. "Ogni oggetto a portata di mano era utile per colpirmi" raccontò prima di rivelare il momento in cui decise di denunciare. Dopo aver perso i sensi a causa dei colpi subiti, fu la vicina di casa a salvarla: "Chiamò i carabinieri e l'ambulanza, lui scappò portando con sè il mio cellulare dove c'erano le prove di altre aggressioni". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip finì in ospedale in codice rosso con un trauma cranico e il volto tumefatto.

Il divieto di avvicinamento prima della condanna

Dopo la violenta aggressione con la conseguente denuncia d'ufficio, il tribunale notificò nei confronti di Giorgio Tambellini il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare. "I capi di accusa sono aumentati, spero che la legge lo spedisca in carcere, dove gli auguro il peggio" disse Francesca De Andrè a Chi. Dopo circa un anno fa dall'apertura del processo, arriva oggi la sentenza. Tramite l'ANSA si apprende che l'uomo, 40 anni, di Lucca, dovrà ora scontare tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate.