Francesca De Andrè vittima di violenza: “Il mio fidanzato mi ha aggredita, ho rischiato la vita” Al settimanale Chi, Francesca De Andrè ha raccontato per la prima volta la violenza fisica di cui è stata vittima e della quale aveva parlato qualche settimana fa sui social, pur senza scendere nei dettagli. Il fidanzato l’ha picchiata più volte, tanto da farle rischiare la vita. Ora la nipote di De André lo ha denunciato.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Francesca De Andrè ha rotto il silenzio sulla violenza fisica di cui è stata vittima. A inizio maggio, la nipote di Fabrizio De Andrè ed ex concorrente del Grande Fratello, aveva spiegato sui social di aver subito "una grave aggressione" e di trovarsi "gravi condizioni psicofisiche", preferendo però non scendere nei dettagli di quanto accaduto. A distanza di quasi un mese, in una lunga intervista al settimanale Chi, ha deciso di raccontare per la prima volta l'episodio.

Francesca De Andrè aggredita dal fidanzato

L'ex gieffina è stata picchiata dal fidanzato. Innamorata di lui, aveva deciso di trasferirsi a Lucca e mettere da parte l'esperienza televisiva per dedicarsi al sogno di costruire una famiglia. Ma la realtà, fin dall'inizio, è stata ben diversa. E quello che era il sogno di un amore da favola si è presto trasformato in un "rapporto tossico", fatto di violenza, botte e pugni che le sono quasi costati la vita:

Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. […] Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo.

Durante tutto questo tempo, la nipote di De Andrè non ha denunciato il fidanzato perché "lui aveva già in atto altre denunce" e per questo si sentiva in colpa, quasi spaventata al pensiero di poter ulteriormente peggiorare la sua situazione.

Leggi anche La vita privata di Dargen D'amico, nessuna fidanzata sui social

(Foto dal settimanale Chi)

"Sono viva per miracolo"

Due settimane fa, però, un episodio ha spinto Francesca De Andrè a dare una svolta a questa situazione: aveva perso i sensi a causa dei colpi subiti e il fidanzato ha continuato a picchiarla, anche mentre era incosciente. É stata la vicina di casa a salvarla e chiamare le forze dell'ordine:

Mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza. Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. […] Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sè il mio cellulare dove c'erano le prove di altre aggressioni. Non volevo denunciare, ma questa volta la denuncia è partita d'ufficio.

L'ex gieffina è finita in ospedale in codice rosso e gli esami hanno evidenziato un "trauma cranico", oltre al volto totalmente tumefatto: "Ero irriconoscibile. I capi di accusa sono così aumentati e spero che la legge lo spedisca in carcere, dove gli auguro il peggio".