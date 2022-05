Francesca De André: “Ho subito una grave violenza fisica, sono in tragiche condizioni psicofisiche” Via Instagram, Francesca De André ha raccontato di essere stata vittima di violenza fisica, della quale però non ha voluto rivelare i dettagli perché non si sente ancora in grado di parlarne.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca De Andrè, ex concorrente del Grande Fratello e nipote del cantautore Fabrizio De Andrè, è stata vittima di violenza. Oggi, 1 maggio, l'ex gieffina ha scelto di tornare sui social dopo un periodo di assenza e raccontare ai suoi follower cosa le è accaduto, pur senza scendere nei dettagli: "Ho subito una grave aggressione, violenza fisica". Le sue condizioni psicofisiche sono "tragiche" e per questo non se la sente, per il momento, di parlare dell'episodio.

Lo sfogo di Francesca De André

Nelle sue storie Instagram, la De Andrè ha raccontato di aver subito "una grave aggressione, violenza fisica", della quale non si sente ancora "in condizioni di parlare". Il suo stato psicofisico era ed è tuttora tragico e per questo è stata costretta ad allontanarsi per diversi giorni dai social. La nipote di Faber ha preferito, per ora, non raccontare i particolari di quanto le è accaduto, chiedendo comprensione e sostegno ai suoi follower:

Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare. Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto.

"Bisogna avere la forza di reagire"

In un'altra storia pubblicata sul suo profilo Instagram, a qualche ora di distanza dalla prima, l'ex gieffina ha ringraziato coloro che le hanno mandato messaggi di sostegno e comprensione: "Non avete idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora più forza di reagire e rafforzare la convinzione che bisogna uscire da meccanismi di violenza".

La nipote di Faber ha poi scelto di rivolgersi anche a coloro che l'hanno accusata di aver organizzato tutto solo per strategia e per attirare attenzione, visto che non è scesa nei dettagli dell'episodio: "Non c'è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all'attirare attenzione e curiosità […] Ho voluto portare rispetto ai miei followers spiegando in modo accennato la mia assenza […] ".