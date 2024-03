Stefano Bettarini: “Bandito da Mediaset, ho rinviato a giudizio Alfonso Signorini per diffamazione” Stefano Bettarini in una lunga intervista al Corriere ha ricordato quanto accaduto al GF Vip nel 2020, quando dopo soli tre giorni dal suo ingresso, fu squalificato per bestemmia: “Mi hanno cacciato con un pretesto. Alfonso Signorini ha leso la mia immagine, l’ho fatto rinviare a giudizio per diffamazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Bettarini ricorda ancora con amarezza il suo percorso sfortunato al Grande Fratello Vip, nell'edizione 2020/2021. Fu squalificato dal reality tre giorni dopo il suo ingresso per aver pronunciato una bestemmia, provvedimento che non ha mai digerito. Sebbene siano passati quattro anni dall'accaduto, Bettarini non ritira le accuse rivolte ad Alfonso Signorini, conduttore che a detta sua, gli ha "messo addosso un marchio infamante che mi danneggia". "Ad aprile ci sarà la prima udienza" ha confessato l'ex calciatore al Corriere.

Stefano Bettarini dopo la squalifica al GF Vip ha querelato Signorini

"Porca madosca" è una bestemmia? Semmai è un modo per evitarla, sono anche credente". Stefano Bettarini a distanza di 4 anni ricorda ancora con astio il trattamento a lui riservato dal Grande Fratello Vip e da Alfonso Signorini. Secondo il suo parere, avrebbero trovato un modo "per farlo fuori": "La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo. Dovevano trovare un pretesto e hanno trovato quello più triste. Per ciò che ho sempre dato a Mediaset, mi sarei immaginato un trattamento diverso. Sono stato bandito dalla rete, nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Ma si sa, nella tv come nel calcio non c’è riconoscenza" ha dichiarato al Corriere. L'ex calciatore ha rivelato che nella casa di Cinecittà "c'erano donne con cui avevo avuto una storia" e sarebbero state loro a "fare pressione sugli autori". Per quanto accaduto alla sua immagine, ha rivelato di aver rinviato a giudizio Signorini accusandolo di diffamazione. Queste le sue parole:

Mi hanno puntato la telecamera addosso 24 ore su 24, prima o poi la cavolata me l’avrebbero fatta pagare. Fra i potenti vincono i potenti, non Stefano Bettarini. Ma io sono diverso da chi subisce un’ingiustizia e sta zitto per convenienza: se ledi la mia immagine, te la faccio sudare. Ti puoi chiamare anche Signorini, che ho fatto rinviare a giudizio per diffamazione insieme a Patrizia Groppelli a causa di un articolo pubblicato su Chi in cui venivo definito un uomo da tenere lontano, tutti muscoli e poca sostanza. Ad aprile ci sarà la prima udienza.

Chi erano le ex in Casa con lui

Stefano Bettarini sulle "donne con cui aveva avuto una storia" presenti nella casa di Cinecittà con lui non ha mai voluto fare nomi, ma il cast del GF Vip nel 2020 vedeva, in effetti, alcuni volti a lui accostati nel mondo del gossip. Oltre a Dayane Mello – che rese ufficiale il flirt commentandolo con "Una scop**a e basta" -, nel mirino c'era anche Elisabetta Gregoraci, la cui presunta relazione non fu mai confermata. La showgirl, però, non appena Bettarini entrò in casa disse: "Attento a non dire cose".