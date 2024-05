video suggerito

Pier Silvio Berlusconi invade gli studi di Striscia: “Antonio Ricci è un maestro” In occasione di un evento per i figli dei dipendenti di Striscia La Notizia, Pier Silvio Berlusconi si presenta negli studi del programma e improvvisa un siparietto con Antonio Ricci, che elogia consigliando ai più piccoli di fare come lui: “Questo signore che è un maestro, fa il birichino ed è un grande”. E Ricci scherza a modo suo: “Pier Silvio ha 102 anni meno di me e mi dice che faccio il birichino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Ci si avvicina alle battute finali della stagione televisiva in corso, la 36esima per Striscia La Notizia, tra i programmi più longevi della storia della televisione italiana. Negli studi del programma, in queste ore, è stata organizzata una festa dedicata ai figli di tutti coloro che lavorano al programma di Antonio Ricci, organizzata da Vittoria Ricci e concepita come un open day per conoscere la storia del programma. Un'occasione per permettere ai bambini di conoscere i volti più presenti e oti del programma e anche per consentire a Pier Silvio Berlusconi di intervenire.

La festa di Striscia per i figli dei dipendenti, Pier Silvio Berlusconi arriva a sorpresa

L'amministratore delegato dell'azienda ha fatto un'invasione a sorpresa negli studi per salutare tutti i bambini e i dipendenti presenti, ritrovandosi a fare una brevissima chiacchierata con Antonio Ricci, il patron della trasmissione e tra i nomi più influenti a Mediaset. “Striscia è una realtà meravigliosa, un pezzo di storia della televisione del nostro Paese”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. E ha aggiunto rivolgendosi a bambine e bambini: “Voi la vedete da casa, tanto divertimento e tanta ironia. Ma la lezione da portare con sé oggi è che qui ci si diverte, ma ogni cosa importante va fatta bene e richiede tanto impegno. Qualunque cosa va onorata con l’impegno, anche il talento, che è un dono speciale”. Ha poi concluso il suo discorso rivolgendosi ad Antonio Ricci: “Fate i bravi e anche un po’ i birichini. Perché questo signore che è un maestro, fa il birichino ed è un grande”.

Il siparietto tra Berlusconi e Ricci

Non è mancata occasione per uno scambio divertito proprio con Ricci, il quale ha ringraziato Ricci per la presentazione e, scherzando, ha detto: "Questa presentazione non la dimentico, perché quando fai il birichino me lo ricordo". Ricci ha risposto a modo suo, parlando ai bambini: "Quando faccio il birichino, perché i vostri genitori vi dicono di non fare i birchini e io ho Pier Silvio che ha 102 anni meno di me che mi dice di non fare il birichino". Chissà che il riferimento di Pier Silvio Berlusconi non si possa interpretare come un'allusione alle abituali sgrammaticature con cui è diventato Ricci, ad esempio quella recente in cui, attraverso un'intervista, aveva sottolineato le difficoltà di Canale 5 nelle proposte di prima serata: "È chiaro che ci aspettavamo delle prime serate più ficcanti da parte di Canale 5". Poi aveva aggiunto:

Però so bene che non è facile. Se Pier Silvio Berlusconi mi mollasse tutte le tre reti per sei mesi, io farei una rivoluzione, con programmi completamente diversi. Ho la certezza che lo manderei in rovina.

La prossima stagione di Striscia La Notizia

Per Striscia La Notizia quella dell'anno prossimo sarà una stagione complessa, ma anche interessante, visto l'affollamento nella stessa fascia oraria dell'arrivo di Amadeus sul Nove, dove con ogni probabilità il conduttore presenterà I Soliti Ignoti, mentre su Rai1 viene confermato Affari Tuoi con la più che probabile conduzione di Stefano De Martino. Sarà interessante capire quali novità emergeranno e in che modo il Tg satirico di Antonio Ricci affronterà questa nuova sfida.