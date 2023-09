La Sirenetta in streaming su Disney Plus: come vedere il film, la trama e il cast Dal 6 settembre, gli amanti dei film Disney possono finalmente tornare nel magico mondo de La Sirenetta disponibile in streaming sulla piattaforma Disney Plus. Il film era uscito al cinema il 24 maggio 2023.

La Sirenetta è disponibile in streaming su Disney Plus dal 6 settembre, gli amanti dei film Disney possono finalmente tornare nel magico mondo di Ariel e de La Sirenetta, finalmente disponibile sulla piattaforma. Si tratta delle recente rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione vincitore dell’Oscar, che ha debuttato nelle sale lo scorso maggio e che ha incassato più di 542 milioni di dollari al botteghino mondiale. L'attrice che interpreta la protagonista è Halle Bailey. Scopriamo insieme la trama del film e come poterlo vedere sulla piattaforma a pagamento Disney Plus.

Come vedere La Sirenetta in streaming su Disney Plus

Per vedere La Sirenetta su Disney Plus, è necessario essere abbonati alla piattaforma. Se sei già un abbonato, puoi semplicemente accedere al tuo account a partire dal 6 settembre e cercare il film nella library di contenuti. Se non sei ancora abbonato, puoi iscriverti facilmente attraverso il sito ufficiale Disney Plus oppure attraverso le app disponibili su tutti gli store.

La trama de La Sirenetta, il film Disney

È la storia di Ariel, la giovane sirena in cerca di avventure. È una delle figlie di Re Tritone, la più giovane e ribelle, che sogna di scoprire di più sul mondo degli umani. Proprio in superficie, finisce per innamorarsi dell'affascinante principe Eric anche se alle sirene è vietato interagire con gli umani. Per ascoltare il suo cuore, Ariel stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il cast completo de La Sirenetta

Il cast completo de La Sirenetta è il seguente:

Halle Bailey nel ruolo di Ariel ;

nel ruolo di ; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric ;

nel ruolo del ; Noma Dumezweni nel ruolo della Regina ;

nel ruolo della ; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby ;

nel ruolo di ; Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone ;

nel ruolo di ; Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

Nella versione italiana del film, la cantante Yana_C e la doppiatrice Sara Labidi prestano le proprie voci ad Ariel. Tra le voci italiane del film anche Mahmood, nel ruolo dell’iconico personaggio di Sebastian.