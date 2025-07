La miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox arriva su Disney+: quando in streaming, chi sono gli attori del cast

La miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox debutterà in Italia su Disney+ mercoledì 20 agosto con due episodi, seguiti da uno a settimana per un totale di 8 episodi. Protagonisti Grace Van Patten (Amanda Knox) e Giuseppe De Domenico (Raffaele Sollecito). Tra i produttori, oltre Amanda Knox, figura anche Monica Lewinsky, l’ex stagista coinvolta con l’allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate.

La miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox debutterà in Italia su Disney+ mercoledì 20 agosto con due episodi di lancio, seguiti da uno a settimana per un totale di 8 episodi. Gli episodi saranno disponibili in Italia in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese. Protagonisti Grace Van Patten (Amanda Knox) e Giuseppe De Domenico (Raffaele Sollecito). Tra i produttori, oltre Amanda Knox, figura anche Monica Lewinsky, l'ex stagista coinvolta con l'allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate.

La trama, il cast e Monica Lewinsky tra i produttori

La miniserie, ordinata ufficialmente dal servizio di video in streaming statunitense Hulu, è creata da KJ Steinberg, già produttrice di This Is Us e creatrice di Mistresses. "Il progetto racconterà di come Amanda Knox sia stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e della sua odissea per liberarsi durata 16 anni", questa la breve sinossi che accompagna il progetto. Al centro quindi ci sarà il racconto dell'omicidio di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il 1 novembre 2007.

Nel cast, accanto ai due protagonisti Grace Van Patten e Giuseppe De Domenico, ci saranno Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli (Dogman) e Roberta Mattei (Non essere cattivo). La stessa Amanda Knox figura tra i produttori accanto a Monica Lewinsky, l'ex stagista coinvolta con l'allora presidente Bill Clinton nello scandalo Sexgate. The Twisted Tale of Amanda Knox è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg (This Is Us) è creatore ed executive producer. Tra gli executive producer anche Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox & Chris Robinson (Knox Robinson Productions) e Michael Uppendahl, che è anche regista.

Chi sono Grace Van Patten e Giuseppe De Domenico

Grace Van Patten ha 29 anni ed è la nipote dell'attore comico Dick Van Patten. Ha interpretato Ellie nel suo primo lungometraggio, la commedia romantica Netflix Tramps, poi ha recitato nella commedia romantica Matrimonio con l'ex (2017) con Glenn Close e John Malkovich, e nel 2018 è stata nominata come uno dei 10 Actors to Watch dalla rivista Variety. In Italia il suo volto è conosciuto ai più su Amazon Prime Video, per la serie Nine Perfect Strangers, al fianco di Nicole Kidman, Samara Weaving e Luke Evans e per Tell Me Lies. Dal 2022 è fidanzata l'attore Jackson White, che recita con lei in Tell Me Lies.

Giuseppe De Domenico ha 32 anni, è siciliano ed è un attore noto per essere stato coprotagonista della serie TV ZeroZeroZero e del film candidato all'Oscar Vermiglio di Laura Del Pero. Il suo esordio nel cinema risale al 2014, in un ruolo nel film Ragazze a mano armata, e ha preso parte anche al film Euforia di Valeria Golino.