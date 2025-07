video suggerito

Prisma arriva in TV, quando e dove vedere le due stagioni della serie cancellata da Prime Video La serie Prisma arriva in chiaro su Rai2 da giovedì 10 luglio, in seconda serata. Fermata alla seconda stagione da Prime Video, dove è stata trasmessa dal 2022 al 2024, è stata tra i titoli più innovativi nell'affrontare temi importanti per gli adolescenti dall'identità di genere al bullismo e tanto altro.

A cura di Ilaria Costabile

Per la prima volta arriva in chiaro su Rai2 Prisma, la serie scritta da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, già autori di Skam Italia, le cui due stagioni sono state trasmesse su Prima Video nell'arco di due anni, dal 2022 al 2024. Un prodotto di spessore, sia per il racconto fatto che per le scelte stilistiche operate dal team di sceneggiatori e dal regista che, però, non è stato confermato dalla piattaforma streaming per una terza stagione come ci si sarebbe aspettati. Ora, per chi se lo fosse perso, è possibile recuperarlo in seconda serata.

Le puntate di Prima in onda su Rai 2 ogni giovedì

L'appuntamento, infatti, è da giovedì 10 luglio alle 23:35 su Rai2. L'arrivo della serie sulle reti Rai, premiata anche come miglior serie tv dramedy ai Nastri d'argento-Grandi Serie, era stato annunciato già lo scorso anno da Adriano De Maio, ex Direttore della Direzione Cinema e Serie TV. Una scelta dettata anche dal successo riscosso da Prisma, tanto che alla notizia della chiusura del progetto alla seconda stagione, lo scorso anno è stata avviata una raccolta firme su Change.org che è arrivata a quota 25mila in pochissimo tempo, non ottenendo però il risultato sperato, ovvero quello di un ripristino della serie per realizzare un terzo e richiestissimo capitolo.

Cosa vedremo: la trama e il cast della serie

Su Rai2 andranno in onda entrambe le stagioni che ruotano sempre attorno ai gemelli di Latina Marco e Andrea, interpretati entrambi dall'emergente Mattia Carrano. I due, identici all'apparenza, sono però molto diversi: se Marco è preoccupato di soddisfare le richieste della sua famiglia, Andrea deve barcamenarsi tra la vita che tutti conoscono e un'altra segreta. Nelle otto puntate che compongono sia la prima che la seconda stagione, si affrontano temi importanti per gli adolescenti, come identità di genere, bullismo, autolesionismo, sessualità, disabilità e revenge porn. Nel cast oltre a Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo che interpreta Daniele, Chiara Bordi che è Carola, Caterina Forza volto di Nina, Elena Falvella Capodaglio che interpreta Micol, Lxxblood volto di Vittorio, Matteo Scattaretico è Ilo, Flavia Del Prete che interpreta Zelia e Asia Patrignani volto di Jun.