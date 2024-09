Le prime due stagioni di Prisma sulle reti Rai nel 2025 dopo la cancellazione voluta da Prime Video

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie TV Rai, ha annunciato che la Rai ha acquistato le prime due stagioni della serie tv Prisma. La serie tutta italiana era stata cancellata da Prime Video sebbene la storia che fa da sfondo alla serie fosse tutt’altro che conclusa. Una cancellazione contestatissima dai fan che hanno avviato una petizione su Change.org per chiedere la ripresa della serie, petizione che ha raccolto quasi 25.000 firme in poco tempo, diventando la petizione più firmata di sempre mai realizzata a proposito di una serie tv italiana.

L’autore Ludovico Bassegato sul successo ottenuto dalla petizione a supporto di Prisma

A rendere noto il successo della petizione realizzata a supporto della serie italiana Prisma è stato, tra gli altri, il regista Ludovico Bassegato che ha reso noti gli straordinari numeri raccolti con una Instagram story: “Mi ero ripromesso di non aggiungere più nulla perché quello che dovevo dire l’ho detto e ora è il momento di essere sereni e andare avanti. Ma di fronte a questa cosa faccio un’eccezione. È una delle cose più belle, più intense, più forti che mi siano successe in questo lavoro. Per noi tutto questo ha un significato fortissimo. Oltre 22mila firme! La petizione più firmata di sempre su una serie tv italiana”. Era stato proprio Bassegato a spiegare i motivi che avevano spinto Prime Video a non rinnovare la serie: il network sosteneva che gli ascolti della seconda stagione fossero stati in linea con quelli della prima. La mancata crescita avrebbe spinto la casa di produzione a rinunciare a un rinnovo.

Le prime due stagioni di Prisma in onda su Rai2

Con ogni probabilità, sarà Rai2 a trasmettere le prime due stagioni della serie tv Prisma. È prematuro immaginare quali siano i progetti della Rai sulla serie sul lungo percorso ma è improbabile che il servizio pubblico decida di acquistare un prodotto tanto acclamato per poi lasciare la storia a metà. Le prime due stagioni di Prisma andranno in onda in chiaro nel 2025.