Brennero 2 si farà? La risposta dello sceneggiatore sulla seconda stagione A poche ore dal finale di stagione su Rai1, i telespettatori si chiedono se ci sarà una seconda stagione di Brennero. Lo sceneggiatore, Andrea Valagussa, ha risposto con una dichiarazione a TvBlog.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di lunedì 7 ottobre 2024 andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione di Brennero, la serie televisiva trasmessa su Rai 1, in prima serata, che vede protagonisti Elena Radonicich, nel ruolo della PM Eva Kofler, e Matteo Martari che interpreta l'ispettore Paolo Costa. La trama vede i due personaggi dare la caccia al "Mostro di Bolzano", spietato killer che si è macchiato di diversi omicidi. Il thriller – secondo le anticipazioni del finale che rivelano che dietro al Mostro di Bolzano si nasconde un'altra mente – lascerà alcune questioni aperte e i telespettatori si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione: Andrea Valagussa, lo sceneggiatore, ha risposto in un'intervista a TvBlog.

Brennero 2, le dichiarazioni sulla seconda stagione di Valagussa

Andrea Valagussa, sceneggiatore di Brennero, ai microfoni di TvBlog ha dichiarato di essere già pronto per la scrittura della seconda stagione della serie. "Fosse per Carlo (Mazzotta, sceneggiatore con il quale ha firmato le sceneggiature, ndr) e per me inizieremmo a scrivere la seconda stagione anche oggi", ha spiegato. "Eva, Paolo, Bolzano e tutti gli altri personaggi hanno ancora tantissimo da raccontare" ha continuato prima di sottolineare che la decisione, ora, spetta alla Rai. "Ma questa è una domanda da porre più che altro a Rai", le parole.

Gli ascolti e le visualizzazioni in streaming della prima stagione di Brennero

La decisione sulla seconda stagione di Brennero, stando alle parole dello sceneggiatore, spetta dunque alla Rai. Con dati alla mano, la tv di Stato non dovrebbe tirarsi indietro per il rinnovo dato che la fiction ha avuto una buona risposta dal pubblico. Gli ascolti televisivi hanno spesso superato la concorrenza su Canale 5 (Grande Fratello di Alfonso Signorini) mantenendo una media tra i 2.7 e i 2.9 di milioni a settimana. Il thriller ha avuto successo anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay: dall'uscita degli episodi, è stato posizionato tra i contenuti più visti e non solo tra le serie italiane.