Ascolti TV lunedì 7 ottobre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Brennero Ha vinto il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale5, che ha registrato il 18.45% di share. L'ultima puntata della fiction Brennero con Matteo Martari proposta da Rai1 si è fermata al 16.18% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 7 ottobre.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Alfonso Signorini per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

La prima serata di ieri, lunedì 7 ottobre, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata della fiction Brennero con Matteo Martari. Canale5 ha proposto il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini. Nell'access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino, Striscia la Notizia e Chissà chi è con Amadeus. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di lunedì 7 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra Brennero e il Grande Fratello

Gli ascolti del Grande Fratello. Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Lunedì 7 ottobre, Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata di Brennero. La serie con Elena Radonicich e Matteo Martari ha chiuso con 2.782.000 telespettatori con il 16.18% di share. Gli sceneggiatori hanno dichiarato di essere pronti a scrivere la seconda stagione, ma la Rai non ha ancora preso la sua decisione. Canale5 ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici è riuscito a primeggiare in termini di share. La puntata, infatti, è stata seguita da 2.293.000 telespettatori con il 18.45% di share. Nel corso della serata non ci sono stati eliminati, mentre sei concorrenti sono finiti in nomination.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio al programma Lo spaesato condotto da Teo Mammucari, che ha raccolto 897.000 telespettatori con il 5.17% di share. Su Rai3 Lo stato delle cose. La trasmissione di Massimo Giletti ha registrato 631.000 telespettatori con il 3.96% di share. Italia1 ha proposto Lucy. Il film con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked e Pilou Asbæk è stato seguito da 1.040.000 telespettatori con il 6.45% di share. Su Rete4, spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Il programma ha interessato 801.000 telespettatori con il 5.69% di share. La7 ha trasmesso Speciale TgLa7 – L'orrore di un anno con Enrico Mentana. Il programma ha interessato 840.000 telespettatori con il 4.54% di share. Sul Nove, in onda il film Femmine contro maschi che è stato seguito da 510.000 telespettatori con il 3.19% di share.

Affari Tuoi, Striscia la Notizia, Chissà chi è: gli ascolti di Stefano De Martino, Antonio Ricci e Amadeus

Gli ascolti di Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 è andato in onda Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino continua a trionfare. La puntata trasmessa lunedì 7 ottobre è stata seguita da 5.687.000 con il 26.24% di share. Ha giocato Paolino, concorrente della regione Piemonte. Su Canale5, il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, con la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica ha registrato 2.853.000 telespettatori con il 13.13% di share. Sul Nove, il programma di Amadeus Chissà chi è (con una puntata più lunga di 20 minuti) è stato seguito da 739.000 telespettatori con il 3.45% di share.