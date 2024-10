video suggerito

Paolino segue l’istinto della moglie e vince ad Affari Tuoi, lei: “Grazie al sogno di mio suocero” Finale con il lieto fine per Paolino e Jessica ad Affari Tuoi. La coppia insieme da 19 anni al secondo cambio, ha trovato il pacco giusto. “Vi racconto il sogno di mio suocero” ha dichiarato lei. Grazie al suo istinto, hanno vinto 50mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

248 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 7 ottobre, Paolino della Regione Piemonte. Originario di Rivoli, in provincia di Torino, Paolo detto Paolino è operaio in un'azienda di materie plastiche: ad accompagnarlo nel gioco la moglie Jessica con la quale sta insieme da 19 anni, madre dei suoi due figli. Dopo una lunga e ragionata partita, sono tornati a casa con 50mila euro.

La partita di Paolino ad Affari Tuoi

La partita di Paolino e Jessica non è iniziata col botto: dal tabellone, con i primi sei tiri, ha eliminato tre rossi e tre blu. La prima chiamata del dottore si è conclusa con l'offerta del cambio: la coppia ha deciso di accettarlo e di invertire il loro numero 11 con il pacco numero 4. Bene hanno fatto perché il loro conteneva solo 200 euro. Dopo aver eliminato altri tre blu, il dottore ha offerto al concorrente 25mila euro. "Ci sono ancora tanti rossi e quattro blu, io direi di tentare", il commento di Paolino prima di tritare l'assegno. Eliminati i 75mila euro, per il pacchista è arrivata una nuova offerta di cambio, poi rifiutata.

La nuova telefonata del dottore si è conclusa con la stessa offerta in denaro dell'inizio, 25 mila euro. Paolino e Jessica hanno deciso di rifiutare e proseguire la loro partita: "Per un tiro, giochiamo". "I nostri figli si chiamano Diego e Chiara, hanno 6 e 3 anni" hanno raccontato prima della chiamata da Pasquale Romano al quale hanno chiesto 150mila euro. La replica è stata immediata: 30mila euro. "Siamo 50 e 50, con un tiro. Andiamo avanti", le parole di Paolino. Eliminati 10mila euro dal tabellone, il dottore ha offerto 1 tiro o 30mila euro, poi rifiutati. Eliminato un blu, il dottore ha chiesto a Paolino quanto volesse: la richiesta è stata di 150mila euro, ma il dottore ha replicato con 35mila euro. "C'è il sogno di Jessica. Io penso di avere 300mila euro, è una convinzione. Senò, c'è pur sempre il biglietto della lotteria. Un tiro lo facciamo", le parole del concorrente del Piemonte prima di tritare l'assegno. Peccato per loro, però, perché hanno beccato, poi, il pacco contenente i 300mila euro. Alla proposta di cambio, Jessica ha raccontato: "Stamattina ho sentito mio suocero, mi ha detto che ha sognato la mamma vedendo due volte il numero 4". La coppia ha deciso di cambiare il pacco precedentemente cambiato, prendendo stavolta il numero 8. Il loro, il numero 4, conteneva 5 euro.

Il finale di Paolino e Jessica

Rimasti con 50mila euro e 10 euro, Paolino ha chiesto al dottore 35mila euro. La risposta: 17.500 euro. "Qui è dura. Lei vorrebbe crederci. Io gioco a calcio, nel ruolo attaccante. Bisogna decidere attaccare o difenderci? D'istinto io accetterei. Dall'altra parte penso che è un gioco, mi viene voglia di provarci" ha dichiarato Paolino che, convinto dalla moglie, ha deciso di rifiutare. Il loro pacco, cambiato per due volte, è stato quello giusto: Jessica e Paolo sono tornati a casa con 50mila euro.