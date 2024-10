video suggerito

Ascolti TV lunedì 30 settembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Brennero Ha vinto il Grande Fratello trasmesso da Canale5 con il 17.91% di share. La fiction Brennero proposta da Rai1 al 16.1% di share. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 30 settembre.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Alfonso Signorini per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

La prima serata di ieri, lunedì 30 settembre, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Brennero con Elena Radonicich e Matteo Martari. Canale5 ha proposto il reality Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Su Rai3 al via Lo stato delle cose, nuovo programma di Massimo Giletti. Su Rai2 Lo Spaesato, trasmissione condotta da Teo Mammucari. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di lunedì 30 settembre.

La sfida degli ascolti tv tra Brennero e Il Grande Fratello

Lunedì 30 settembre, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Brennero. Nel cast Elena Radonicich, Matteo Martari, Richard Sammel, Giovanni Carta, Lavinia Longhi e Paolo Briguglia. La serie è stata seguita da 2.617.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che ha registrato 2.153.000 telespettatori con il 17.91% di share, attestandosi come programma più visto della serata. In nomination Iago Garcia, Clarissa Burt, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Nel corso della serata, una sorpresa per Shaila Gatta che ha rivisto la madre. Poi, la lite tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Lo spaesato. Il programma condotto da Teo Mammucari ha intrattenuto 803.000 spettatori con il 4.80% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Lo stato delle cose. La trasmissione di Massimo Giletti ha registrato 840.000 telespettatori con il 5.37% di share. Su Italia1 Colombiana. Il film con Zoe Saldana, Jordi Mollà, Lennie James, Cliff Curtis e Beto Benites è stato seguito da 1.373.000 telespettatori con il 7.78% di share. Rete4 ha trasmesso Quarta Repubblica. Il programma di Nicola Porro ha raccolto 763.000 telespettatori con il 5.64% di share. Sul Nove, Renato Zero Autoritratto ha registrato 562.000 spettatori con il 3.17% di share. La7 ha trasmesso La Torre di Babele, che ha interessato 969.000 telespettatori con il 5.26% di share.