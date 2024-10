video suggerito

Grande Fratello 2024, Shaila Gatta la preferita: nessun eliminato, quattro concorrenti in nomination Shaila Gatta è la preferita del pubblico nella puntata del 30 settembre del Grande Fratello. Nessun concorrente è stato eliminato. Quattro i nominati: Helena Prestes, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Shaila Gatta è la preferita del pubblico e nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del 30 settembre del Grande Fratello. In nomination quattro concorrenti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Clarissa Burt e Mariavittoria Minghetti. La puntata, condotta da Alfonso Signorini, si è aperta con un momento dedicato all'amore e ai triangoli sentimentali che sembrano nascere nella Casa.

Shaila Gatta è la preferita del pubblico: le percentuali del televoto

Shaila Gatta è la preferita del pubblico nella puntata del 30 settembre del GF. La concorrente ha vinto al televoto contro Iago, Helena e Amanda. Quest'ultima, in quanto meno votata, è la prima candidata all'eliminazione della prossima settimana. Di seguito le percentuali della votazione:

Shaila Gatta 44%

Helena Prestes 26%

Iago Garcia 21%

Amanda Lecciso 9%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 30 settembre del GF è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi godranno ancora dell'immunità guadagnata durante le scorse puntate. Insieme a loro anche i preferiti della casa di questa sera, che sono le Non è La Rai e Enzo Paolo Turchi. A loro si aggiungono Helena, preferita di Beatrice Luzzi e Lorenzo Spolverato, scelto da Cesara Buonamici.

Al via le nomination palesi: Luca fa il nome di Micheal, seguito da Mariavittoria che nomina Shaila. Iago fa il nome di Ila, mentre Giglio alza la carta di Clarissa. L'attrice ricambia il voto. Ila nomina Javier mentre quest'ultimo fa il nome di Clarissa. Michael e Amanda decidono di votare Iago, mentre Shaila ricambia il voto di Mariavittoria. È il momento poi di quelle nel segreto del confessionale: il trio di Non è la Rai e Yulia votano Mariavittori. Enzo Paolo decide di nominare Ila, mentre Tommaso fa il nome di Clarissa. Jessica decide di nominare Javier, Iago invece raccoglie i voti di Helena e di Lorenzo.

Cosa è successo nella puntata del 30 settembre

La puntata del 30 settembre del GF si è aperta con un momento dedicato all'amore, in particolare a un presunto triangolo. Jessica Morlacchi ha rivelato di provare qualcosa per Luca Giglioli, che però ha mostrato più interesse nei confronti di Yulia Bruschi. Rifiutata, la concorrente romana ha attaccato la coinquilina, accusandola di essere fidanzata e che il suo anello finirà al compro oro. Sempre le due donne, nel corso della puntata, sono state protagonista di un acceso scontro, sia in diretta che durante la pubblicità, in cui sono volate parole pesanti. Shaila Gatta po ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma.