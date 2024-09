video suggerito

Imbarazzo in diretta al GF, Shaila Gatta rivede la madre e cede a una parolaccia: “Porca tr***” Imbarazzo in diretta al Grande Fratello. Quando Shaila Gatta si è resa conto di stare per rivedere la madre, si è lasciata andare a una parolaccia in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Imbarazzo al Grande Fratello nella puntata di lunedì 30 settembre. Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia è stata tra le protagoniste della puntata: all’inizio è stata convocata in mistery room per definire i contorni del flirt con Javier Martinez; poco dopo, invece, si è recata in giardino per una sorpresa. Proprio quando ha compreso di stare per ricevere la madre, Shaila si è lasciata andare a una parolaccia in diretta tv, “Porca tr***”, ha esclamato la ballerina, provocando risate in studio e l’imbarazzo del conduttore Alfonso Signorini, particolarmente attento al linguaggio come vogliono le “linee guida” che regolano la vita nella Casa nel corso delle ultime edizioni del reality.

La madre di Shaila Gatta ha conosciuto Javier Martinez

L’ingresso della madre di Shaila nella Casa del GF ha rappresentato l’occasione perfetta per fare la sua conoscenza con Javier Martinez, il cestista al quale la figlia si è avvicinata nel corso delle ultime settimane. “Javier mi piace tanto, è un bel ragazzo”, ha dichiarato la donna. Dopo avergli stretto la mano, però, lo ha ammonito: “Comportati bene altrimenti sono mazzate”.

Shaila Gatta racconta il legame con i suoi genitori

Nel corso di un confessionale e in previsione dell’incontro con la madre, gli autori del GF avevano chiesto a Shaila di raccontare il rapporto con i suoi genitori. “Sono la definizione dell’amore”, ha spiegato la giovane raccontando che i suoi genitori si sarebbero sottoposti a massacranti turni di lavoro per anni per permettere alle figlie di realizzare i loro sogni. “Mio padre faceva tre lavori insieme”, ha raccontato Shaila, “E mia madre ha faticato senza sosta per tre mesi per potersi permettere di comprare a me e a mia sorella un paio di scarpe che desideravamo per Natale. Sono stati i loro sacrifici a permettermi di essere qui oggi”.