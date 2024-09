video suggerito

Shaila infastidita da Javier nel suo letto, l'attacco di Beatrice Luzzi al GF: "Lei aspetta una nuova entrata" Non ha ancora sviluppato contorni ben definiti il rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello. La ex velina è apparsa infastidita dall'eccessiva vicinanza di qualche giorno fa. L'opinionista Beatrice Luzzi è convinta: "Lei aspetta una nuova entrata".

A cura di Stefania Rocco

Il flirt tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello 2024/2025 fatica a entrare nel vivo. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 30 settembre, una clip ha riassunto quanto accaduto tra loro nel corso dell’ultima settimana. In particolare, in video è andata in onda un momento che ha visto Shaila apparire infastidita dalla presenza del coinquilino nel suo letto. Un momento che ha spinto Javier a giustificarsi: “Se avessi avuto la sicurezza che a Shaila questa cosa ha dato fastidio me ne sarei andato perché non invado mai lo spazio altrui. Non pensavo le desse fastidio”.

Shaila Gatta su Javier: “Lui troppo introverso, io esuberante”

“Stavo scherzando quando ho detto che è poco sveglio”, ha risposto Shaila, “Javier è un ragazzo fantastico ma è più introverso. Io spesso sono troppo esuberante. Mi sono innervosita per la questione del letto perché sono particolare, forse gli ormoni. Per me il letto è una cosa molto intima, mi sono pietrificata perché ero in imbarazzo”.

Lo scontro con Lorenzo Spolverato

Shaila è apparsa più presa durante il litigio con Lorenzo Spolverato che nel corso del confronto con Javier. Ha sostenuto, infatti, che benché lui commenti spesso il legame nato tra lei e Javier, sarebbe stato il primo a fare la sua scelta nei confronti di Helena Prestes: “Credo che Lorenzo abbia fatto a priori la sua scelta. Non vedo il senso di questi video visto che poi vedo grandi limoni da un’altra parte”. L’intervento di Shaila a proposito di Lorenzo non ha impensierito Javier che è apparso convinto di sé: “Non sento la presenza di Lorenzo tra noi due. Lei è libera di fare la scelta che vuole, anche se nessuno adesso è nella posizione di fare una scelta. Se sono innamorato di una ragazza, chiunque può innamorarsi di lei. L’importante è che lei resti innamorata di me. Non esiste alcun combattimento tra galli e non ci sarà mai”.

L’intervento dell’opinionista Beatrice Luzzi

A restare dubbiosa circa gli atteggiamenti di Shaila e l’eventuale interesse per Javier è stata Beatrice Luzzi, opinionista che affianca Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. La donna ha lasciato intendere che la ballerina non sia realmente interessata a nessuno dei coinquilini conosciuti nella Casa: “Shaila lo ha detto che a Javier manca qualcosa per essere completo e quindi aspetta forse una nuova entrata”.