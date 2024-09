video suggerito

Al GF i primi triangoli amorosi, Shaila provoca Javier e Lorenzo: "Perché accontentarmi di uno solo?" Nella casa del Grande Fratello sono nati i primi triangoli amorosi. Shaila Gatta ha suscitato l'interesse sia di Javier Martinez che di Lorenzo Spolverato, scherzando e provocando entrambi. Allo stesso tempo, però, anche Helena Prestes si è mostrata interessata ai due ragazzi. Nascerà la prima coppia?

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello cominciano a nascere i primi triangoli amorosi. Lorenzo Spolverato si è avvicinato a Shaila Gatta, che però ha mostrato un certo interesse anche nei confronti di Javier Martinez. In questa intricata situazione si è aggiunta anche anche Helena Prestes, a cui piace provocare entrambi i ragazzi. Nella puntata del 23 settembre del GF, Alfonso Signorini ha voluto approfondire la questione per capire quale sia il reale interesse dei concorrenti coinvolti.

La gelosia di Lorenzo nei confronti di Shaila

Fin dai primi giorni della Casa, Lorenzo ha mostrato un certo interesse nei confronti di Shaila, tanto da essere geloso se lei si avvicina ad altri uomini. "Ho subito provato per lei un'attrazione mentale fin dal primo giorno, in più è bellissima. Dopo quattro giorni mi sono creato un piccolo castello", ha spiegato il 27enne. E ha poi precisato: "Lei qualche giorno fa mi ha detto che ha avuto delle esperienze in cui i ragazzi erano molto gelosi e non le davano libertà, io le dò tutta la libertà di cui ha bisogno".

Signorini ha poi chiamato in causa l'ex Velina, la quale ha spiegato di non essere in cerca dell'amore ma di divertirsi a provocare i coinquilini, vedendo Lorenzo soltanto come un amico: "Con lui ho parlato chiaramente, mi piace il contatto fisico, con tutti questi manzi perché mi devo accontentare di uno solo? Gli ho detto che siamo amici, io non voglio far star male nessuno. Non sono qua a cercare il fidanzato, con Lorenzo mi trovo bene, mi attira, mi dà una vibrazione positiva, mi sento capita".

Javier vicino a Shaila ma anche a Helena

Shaila si è avvicinata anche a Javier, che non si è tirato indietro e si è divertito a scherzare con lei. "Ha dei punti che cerco spesso nelle persone, però giustamente come dice lei non sono qua per cercare l'amore", ha spiegato il concorrente, condividendo la stessa visione dell'amore della coinquilina. Lorenzo e Javier, però, hanno suscitato l'interesse anche di Helena, che nel corso della settimana ha passato molto tempo con entrambi, dando di fatto vita al primo ‘triangolo' di questa edizione, dove al centro ci sono sempre i due ragazzi. "Mi piace molto lo sguardo profondo di Javier, è seducente e misterioso. Lorenzo è divertente, esplosivo, creativo e adoro che un uomo mi faccia ridere. Sono agli opposti, ma belli entrambi", ha spiegato la modella brasiliana. E Shaila ha commentato: "Siamo due provocatrici, rivali mai le donne, sempre complici".