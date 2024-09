video suggerito

Brennero: anticipazioni, trama e cast della serie televisiva di Rai 1 Da lunedì 16 settembre 2024, su Rai 1, parte la messa in onda di Brennero, la serie televisiva di genere thriller che ruota attorno al caso affidato alla PM Eva Kofler e all’ispettore Paolo Costa. Dovranno fare squadra per dare la caccia al “Mostro di Bolzano”. Il cast e le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Brennero ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Parte questa sera, lunedì 16 settembre 2024, la nuova serie televisiva di Rai 1, Brennero. Il thriller ruota attorno alla PM Eva Kofler, interpretata da Elena Radonicich, e all'ispettore Paolo Costa, interpretato da Matteo Martari, che dovranno dare la caccia al "Mostro di Bolzano", lo spietato serial killer che si è macchiato di sei omicidi. La serie, ambientata a Bolzano, andrà in onda in quattro puntate.

Le anticipazioni della serie Brennero

Nella prima puntata di Brennero, in onda stasera, 16 settembre 2024, andranno in onda su Rai 1, in prima serata, i primi due episodi della serie. Nel primo, un uomo sarà ucciso durante alcuni festeggiamenti. Le indagini cadranno sul Mostro di Bolzano e il caso sarà affidato alla PM Kofler e al misterioso ispettore Costa. Nel secondo episodio, nonostante le differenze caratteriali, Kofler e Costa capiranno di dover fare squadra per poter risolvere il caso. Le indagini, però, metteranno a dura prova la vita sentimentale dell'ispettore.

La trama della serie tv Brennero

La serie televisiva è ambientata a Bolzano, dove si svolgerà il lavoro dei due protagonisti. Lei, austera, fredda e razionale, lui affascinante, spaccone e avventato: sono queste le caratteristiche di Eva Kofler e Paolo Costa, PM e ispettore, che dovranno mettere da parte le loro differenze culturali (essendo lei tedesca, lui italiano) e provare a fare squadra per dare la caccia a uno spietato assassino soprannominato il "Mostro di Bolzano". Il killer rappresenta quasi un'ossessione per Paolo Costa che tre anni prima, a causa sua, ha perso una gamba e la compagna, Giovanna.

Il cast: attori e personaggi

I protagonisti, Eva Kofler e Paolo Costa, sono interpretati rispettivamente da Elena Radonicich e Matteo Martari. Nel cast anche Richard Sammel, che interpreta Gerhard Kofler, Sinead Thornhill che veste i panni di Mathilde Comi, Luka Zunic nei panni di Tommaso Rossi. Il ruolo del ‘Mostro' è stato affidato da Paolo Briguglia.

Paolo Costa interpretato da Matteo Martari

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Gli episodi della prima stagione della serie Brennero sono otto, ciascuno dalla durata di 50 minuti. Rai 1 manderà in onda due episodi per ogni prima serata per un totale di quattro puntate. L'appuntamento è su Rai 1 ogni lunedì sera, sino al 7 ottobre.

Prima puntata, lunedì 16 settembre 2024

Seconda puntata, lunedì 23 settembre 2024

Terza puntata, lunedì 30 settembre 2024

Quarta puntata, lunedì 7 ottobre 2024

Sarà possibile vedere Brennero anche in streaming su RaiPlay, sull'app per smart tv, tablet e smartphone. Dal 16 settembre 2024, giorno di trasmissione della prima puntata, inoltre, tutte le puntate saranno caricate sulla piattaforma streaming.