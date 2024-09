video suggerito

Dov’è stata girata “Brennero”: i luoghi della serie in onda su Rai 1 “Brennero” è la nuova serie in onda su Rai 1 a partire da lunedì 16 settembre. Quattro puntate per un thriller ambientato tra l’Alto Adige e la provincia di Bolzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I due protagonisti di Brennero

Lunedì 16 settembre va in onda su Rai1 Brennero, nuova serie che vede protagonisti Matteo Martari e Elena Radonicich rispettivamente nei panni dell'ispettore Paolo Costa e della PM Eva Kofler. In questo thriller in quattro puntate la cultura tedesca e italiana si fondono nella splendida Bolzano, dove i due inquirenti si mettono sulle tracce del Mostro di Bolzano, serial killer tornato a delinquere dopo diversi anni nella zona del Südtirol. L'ispettore e la PM uniranno le forze per catturare questo assassino a cui sono legati da vicende dolorose del passato. Scopriamo dov'è stata girata la nuova serie Rai.

Le location di Brennero in Trentino Alto Adige

Ambientata in Trentino Alto Adige, Brennero è girata a Bolzano, provincia in cui si trova il piccolo comune eponimo che dà il nome alla serie. Le riprese si sono svolte dall'inizio del 2022 fino alla fine dell'estate. Sono pochi i luoghi del turismo montano che la serie ha scelto di privilegiare luoghi meno battuti e frequentati dai residenti. Tra i luoghi che si possono riconoscere troviamo via Dr. Joseph Streiter, dove si trova il vecchio municipio della città, sede dell'Amministrazione dal 1455 al 1907. Sempre in questa via troviamo il fossato che collegava il borgo medievale alla città, in particolare a via Portici. Inizialmente qui sorgevano le muri che difendevano la città, distrutte nel corso del 1200. La strada era chiamata via Carrettai per i carrettai, che trasportavano le merci ai commercianti della città. È stata rinominata in omaggio al poeta e giurista Joseph Streiter, sindaco della città durante il 19esimo secolo.

Matteo Martari è Paolo Costa

Il ponte Talvera è uno dei punti più immortalati durante la serie Brennero: i protagonisti, infatti, lo percorrono per passare dal centro storico di Bolzano a Piazzale della Vittoria, attraversando il fiume che dà il nome al ponte. Un altro luogo di riferimento per la città che è possibile riconoscere nella serie è viale Venezia, che risente degli influssi della cultura e dello stile italiano: fa parte di un'operazione architettonica condotta alla fine degli anni Venti, anni in cui la provincia cominciava ad accogliere sempre più concittadini dal resto d'Italia, soprattutto dal Veneto, dalla cui edilizia prende ispirazione l'architettura di quartiere.

Ponte Talvera

Le piazze di Bolzano nella serie tv di Rai 1

In una serie ambientata a Bolzano, non possono mancare luoghi simbolo della città come la splendida Piazza Walther. Qui ogni anno si tengono i famosissimi Mercatini di Natale e anche il Mercato dei Fiori. Il nome della piazza prende il nome dalla statua che troviamo al centro dedicata a Walther von der Vogelweide. A pochi passi da qua si trova anche il Duomo di Bolzano e le principali attività commerciali del centro. La piazza è stata realizzata nel 1808, voluta dal re Massimiliano di Baviera.

Piazza Walther a Bolzano