video suggerito

La fidanzata Mattia Carrano, Giulia Latini, sullo stop a Prisma: “Prime Video, basta impoverire le menti” Dopo il commento di Mattia Carrano, arriva anche lo sfogo di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi fidanzata con l’attore. Al centro della polemica la cancellazione di Prisma da Prime Video, serie non confermata per la terza stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

La decisione di Amazon Prime Video di cancellare la serie televisiva Prisma, che sarebbe dovuta tornare sulla piattaforma con la terza stagione, ha fatto storcere il naso a molti. Mentre i fan si sono attivati con una raccolta firme su Change.org affinché la piattaforma streaming rinnovasse la serie, anche Ludovico Bessegato, il regista, ha rotto il silenzio due giorni fa per commentare la vicenda. Nelle ultime ore è emerso un commento di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi fidanzata con Mattia Carrano, attore protagonista di Prisma con il ruolo dei gemelli Andrea e Marco.

Le parole di Giulia Latini sulla cancellazione di Prisma 3

"Favorire i numeri a scapito di qualità e contenuti è davvero svilente per un'arte come dovrebbe essere il cinema. Prime Video, vogliamo rivedere un attimo dove merita di andare seriamente il budget e dove no? Sarebbe bello fare cultura e non impoverire le menti con risate sterili". È questo il commento di Giulia Latini (Bionditudo per gli amici di Instagram) rilasciato sui social dopo la cancellazione di Prisma. Il commento potrebbe essere stato rimosso dato che non apparirebbe più visibile, ma in queste ore molti utenti su X lo hanno ‘ricondiviso' per cercare di fare ancora più rumore sulla polemica.

Non solo Giulia Latini, anche altri direttamente coinvolti nella cancellazione della serie hanno commentato la decisione di Prime Video. Mattia Carrano, due giorni fa, ad esempio, con un tweet aveva espresso il suo dispiacere: "Vorrei tanto dirvi che non è vero! L’ho scoperto anch’io ora, vi voglio bene".

Il regista: "La serie è andata bene, ma non abbastanza"

In un lungo video caricato sui social, anche il regista di Prisma, Ludovico Bessegato, ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto. Avrebbe voluto girare i nuovi episodi, già scritti dal team di sceneggiatori, anche per dare un degno finale alla serie. "È andata bene" – ha ammesso il regista – "Ma non è andata abbastanza bene da giustificare il costo di un rinnovo. Abbiamo avuto l’approvazione della critica, che è sempre stata generosissima con noi; abbiamo creato entusiasmo in una parte della popolazione che di solito è poco rappresentata. Purtroppo questo non è bastato".