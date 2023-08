Italia’s Got Talent, Elettra Lamborghini e la lite con un concorrente: “Mi stava per tagliare il naso” Elettra Lamborghini, giurata di Italia’s Got Talent, ha raccontato lo screzio avuto con uno dei concorrenti.

A cura di Daniela Seclì

Da venerdì 1 settembre, arriva su Disney+ la nuova edizione di Italia's Got Talent condotta da Aurora Leone e Fru, all'anagrafe Gianluca Colucci dei The Jackal. In giuria Elettra Lamborghini, Frank Matano, Mara Maionchi e Khaby Lame. Elettra Lamborghini, intervistata da DavideMaggio.it ha raccontato che nel corso delle audizioni non sono mancati gli screzi.

Elettra Lamborghini e lo screzio a Italia's Got Talent

Nel corso dell'intervista rilasciata a DavideMaggio.it, è stato chiesto a Elettra Lamborghini se ci sia stato qualche screzio tra lei e uno dei concorrenti. La giurata ci ha pensato su e poi ha ricordato una lite avvenuta in studio:

Mi pare fosse una coppia in bicicletta, io ho notato molti errori e ho voluto farlo presente anche se magari a casa verranno tagliati. In un’esibizione di 3 minuti il cameraman potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s got talent, mi aspetto i migliori talenti.

Elettra Lamborghini giudice di Italia's Got Talent

Elettra Lamborghini ha rilasciato un'intervista anche a Tv, Sorrisi e Canzoni nella quale ha spiegato di avere approcciato il suo ruolo di giudice con grande empatia e di avere ascoltato con interesse le storie dei concorrenti. Non ha avuto un occhio di riguardo nei confronti dei cantanti, perché le esibizioni che si aspettava in un programma simile erano quelle di "circensi, acrobati, persone che volano". E ha aggiunto:

Quali esibizioni mi stupiscono? Chi fa numeri con gli animali, perché io li adoro, e i prestigiatori.

Infine, ha tracciato un bilancio dell'esperienza: "Mi sono divertita moltissimo, ho pianto pure molto. Sicuramente preferisco dire un "no" con il sorriso e motivandolo più che coltivare false speranze".