video suggerito

Caso Khaby Lame, la mail che spiega il fermo: “Ha violato le leggi sull’immigrazione” Il caso Khaby Lame è durato circa 24 ore. Le voci sul suo arresto a Las Vegas sono partite da account vicini alla destra trumpiana, sono state prima smentite e poi ridimensionate. Alla fine una conferma c’è stata. Vi lasciamo qui il comunicato che ci ha inviato lo United States Immigration and Customs Enforcement. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La conferma è arrivata. Le voci che nelle ultime 24 ore si sono rincorse sull’arresto di Khaby Lame sono state accertate. Almeno, in parte. Una mail inviata a Fanpage.it dall’ICE, lo United States Immigration and Customs Enforcement, ha chiarito che Khaby Lame è stato fermato e trattenuto all’aeroporto Harry Reid di Las Vegas, in Nevada.

Il motivo è chiaro. Khaby Lame, la persona con più follower al mondo su TikTok, avrebbe violato le leggi che regolano l’immigrazione. Nella mail che ci è stata inviata non ci sono molti elementi in più. Vi lasciamo qui, subito, il testo completo che ci ha fornito un portavoce. In questo articolo invece abbiamo ricostruito tutta la vicenda. Khaby, ricordiamolo, è nato in Senegal ma ha la cittadinanza italiana.

“Il Servizio Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti (U.S. Immigration and Customs Enforcement) ha trattenuto Seringe Khabane Lame, 25 anni, cittadino italiano, il 6 giugno presso l’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, Nevada, per violazioni in materia di immigrazione.

Leggi anche Khaby Lame rompe il silenzio sull’arresto: cosa dicono le storie pubblicate su Instagram

Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato il periodo consentito dal suo visto. Il 6 giugno gli è stata concessa la partenza volontaria e ha subito lasciato gli Stati Uniti”.

Dove si trova ora Khaby Lame

Nella mail non viene specificata la destinazione del volo che ha preso Khaby Lame per lasciare gli Stati Uniti. Secondo Decripto, tra le testate che hanno dato per prime la notizia, al momento si troverebbe in Canada. Una versione che al momento è confermata anche dal Corriere della Sera.

Le storie pubblicate su Instagram da Khaby Lame

Khaby Lame è la persona con più follower al mondo su TikTok: 160 milioni. Su Instagram invece ne ha 80 milioni. Nonostante questi numeri e nonostante il rumore sollevato dalla storia, soprattutto in Italia, Khaby non ha preso una posizione pubblica. Anzi.

Nelle ultime ore ha pubblicato diverse Story su Instagram. Prima uno scatto della sua mano mentre stringeva due volumi di un manga, poi degli auguri di compleanno per il calciatore Cafu e poi ancora una cartolina per una festa islamica.

Alla fine ha pubblicato anche un’immagine con delle palme. A giudicare dal profilo potrebbe essere il lungo mare di Los Angeles. Insomma, non la migliore strategia di comunicazione per chiarire le idee ai follower.

INSTAGRAM | Alcuni scatti pubblicati da Khaby Lame

Il caso dell’evento di calcio a Miami

Khaby Lame stava prendendo il suo aereo a Las Vegas per partecipare a un evento in Florida, al Chase Stadium di Miami. Il nome della serata è The Beautiful Game: vecchie glorie del calcio si sfidano in campo. Khaby Lame è stato uno degli sponsor principali di questa partita.

Il video di lancio si trova fissato in cima al profilo Instagram. Ha come protagonisti Fabrizio Romano, Khaby Lame e Ronaldinho. Oltre 6 milioni di visualizzazioni. Eppure nelle decine di story che precedono il match Khaby Lame non compare. Non solo. Non compaiono nemmeno elementi collegati al match nel profilo di Khaby Lame.

Interessante notare la copertina dell’evento. Solo il 29 maggio nella copertina si vedevano Ronaldinho e Roberto Carlos in cima con appena sotto Khaby Lame. Nell’ultima copertina è stato eliminato sia Roberto Carlos che Khaby Lame.