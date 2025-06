video suggerito

Khaby Lame rompe il silenzio sull'arresto: cosa dicono le storie pubblicate su Instagram Khaby Lame è il creator con più follower al mondo su TikTok. Nelle ultime ora un profilo legato alla destra trumpiana ha pubblicato la notizia del suo arresto. Khaby Lame sarebbe finito in carcere per aver violato la legge sull'immigrazione degli Stati Uniti. Dalle prime verifiche che abbiamo fatto sembrava uno scenario molto difficile. Ora Khaby ha pubblicato i primi contenuti sui social da quando è scoppiato il caso.

A cura di Valerio Berra

La notizia dell’arresto di Khaby Lame si sta sgonfiando. O meglio, si sta sgonfiando l’ipotesi che il creator sia attualmente in carcere per aver violato le leggi sull’immigrazione negli Stati Uniti. A lanciare questa indiscrezione è stato Bo Loudon, un ragazzo di 18 anni amico di Bannon Trump. È lui che nelle ultime ore ha pubblicato diversi post su X in cui definisce Khaby Lame come un “clandestino legato all’estrema sinistra”.

Al momento Khaby Lame non ha ancora commentato ufficialmente la notizia. Dalle nostre verifiche possiamo dire che non è detenuto all’Henderson Detention Center, dove lo collocava Bo Loudon. Non solo. Khaby Lame non risulta in questo momento nei registri dell’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. Ora però Lame ha pubblicato dei contenuti sui suoi social che non fanno pensare a una detenzione.

Cosa ha pubblicato Khaby Lame su Instagram

Khaby Lame ha 160 milioni di follower su Tiktok e 80 milioni di follower su Instagram. Nell’ultima ora sui suoi account ufficiali sono stati pubblicati dei nuovi contenuti. Su TikTok ha postato un video pubblicitario, pochi secondi per lanciare le nuove sorprese dei cereali Kellogg’s a tema Minecraft.

Su Instagram invece ha pubblicato due storie. Nella prima si vede la sua mano che afferra due volumi di Vagabond, il manga di Takehiko Inoue. Nella seconda invece Khaby fa gli auguri di buon compleanno a Cafu. Per celebrarlo l’influente ha scelto un foto della partita di beneficenza The Beautiful Game, giocata nel giugno del 2023 proprio insieme a Cafu.

Nel frattempo continuano a mancare le conferme dell'arresto. Non si trovano tracce nei comunicati della United States Immigration and Customs Enforcement, non hanno commentato account ufficiali legati alla Casa Bianca o fonti indipendenti che hanno verificato la notizia.

INSTAGRAM | Le ultime story pubblicate da Khaby Lame