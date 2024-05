Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel addio: matrimonio finito per “incompatibilità caratteriale”

video suggerito

È già finito il matrimonio del tiktoker più famoso del mondo, Khaby Lame, con la modella danese Wendy Thembelihle Juel. Ad annunciarlo è stato il manager di Khaby Lame, Nicola Paparusso, che ha spiegato che la causa del divorzio è data da una "insanabile e inaspettata incompatibilità caratteriale". La coppia si era sposata con rito musulmano.

Il matrimonio celebrato nel 2022 è già finito

Nicola Paparusso ha spiegato in una nota: "La separazione non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano". Khaby Lame, che nel 2024 è stato a lungo negli Stati Uniti per numerosi impegni (Grammy, Oscar e Super Bowl), continuerà a stare nel paese a stelle e strisce per le riprese di un nuovo film con Will Smith, prodotto da Marco Belardi. Recitare è sempre stato il sogno di Khaby Lame che ha anche dichiarato al Corriere della Sera di impegnarsi molto perché "nelle scene d'azione non voglio essere sostituito da uno stuntman". Le riprese si terranno nei prossimi giorni nell'iconica città di Los Angeles.

Chi è Wendy Thembelihle Juel

Wendy Thembelihle Juel è una modella nata in Danimarca, residente a Copenaghen, ma di origini sudafricane. È una delle protagoniste delle migliori Fashion Week del mondo. Su Instagram non ha tanti social quando l'ex marito: al momento in cui scriviamo, solo 22.600. La sua vita social è scandita da fotografie professionali. Il fidanzamento avvenne improvviso, subito dopo la fine di un'altra relazione per Khaby Lame, quella con Zaira Nucci, una ragazza di Sciacca conosciuta proprio attraverso i social network. Il matrimonio tra Wendy Thembelihle Juel e Khaby Lame si era celebrato nel 2022 in Senegal con rito musulmano e si sarebbe dovuto celebrare anche un rito civile in Italia, ma non è mai successo.