La tiktoker Charli D’Amelio è diventata un personaggio dei Simpson Ecco come appare la celebre tiktoker Charli D’Amelio nell’episodio de i Simpson “Meat is Murder”, andato in onda il 15 maggio scorso negli Stati Uniti su Fox.

A cura di Lorena Rao

La star di TikTok Charli D'Amelio esordisce nella celebre serie de I Simpson. Per la precisione, nell'episodio "Meat is Murder", andato in onda il 15 maggio scorso negli Stati Uniti su Fox. Quando il miliardario Augustus "Gus" Redfield acquista la società madre di Krusty per vendetta, chiede all'ex socio in affari Nonno Simpson di unirsi al suo consiglio di amministrazione. Un pretesto per portare una delle famiglie più famose d'America a New York e farle interagire con alcune guest star tratte dal mondo reale.

Ed è qui che fa la sua comparsa la nota tiktoker americana, assieme ad altri ospiti "simpsonsinizzati", tra cui l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Nello specifico, la scena che le vede protagoniste è un simpatico siparietto sui nuovi lavori, come quello dell'influencer sui social network.

Oltre a Charlie D'Amelio e Angela Merkel, la puntata ospita pure attori del calibro di John Lithgow, Krysten Ritter, Paul F. Tompkins, Seth Green, Edi Patterson e Nicholas Braun. Proprio per il gran numero di guest star presenti, "Meat is Murder" ha ricevuto un ottimo riscontro dal pubblico, dando origine a meme e contenuti social.

Secondo l'ultimo rapporto di Forbes, Charli D'Amelio è la tiktoker più pagata del 2021 (17,5 milioni di dollari), seguita dalla sorella Dixie (10 milioni di dollari). Entrambe hanno visto un aumento del loro fatturato pari al 200% rispetto al 2020. Una crescita legata al largo successo di TikTok come piattaforma social, che riesce a intercettare aziende (Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s) pronte a investire dai 100mila ai 250mila dollari per la sponsorizzazione di un singolo post. La fama di Charli D'Amelio non è però relegata a TikTok, che resta comunque la sua vetrina principale: negli ultimi tempi è stata impegnata anche in concerti e show televisivi, come The D’Amelio Show per piattaforma streaming Hulu, confermata già per una seconda stagione.