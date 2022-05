Samantha Cristoforetti ha pubblicato il primo TikTok dallo spazio Samantha Cristoforetti ha pubblicato il suo primo TikTok dalla Stazione Spaziale Internazionale e, in generale, dallo spazio.

A cura di Marco Paretti

Lo aveva promesso e finalmente è arrivato: il primo TikTok dallo spazio pubblicato da Samantha Cristoforetti sul suo profilo ufficiale. Lo ha lanciato nelle ultime ore direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove è arrivata nei giorni scorsi per avviare la sua prossima missione. Tra le attività che Cristoforetti aveva promesso sarebbero arrivate in questa nuova avventura c'erano proprio i contenuti TikTok, che per la prima volta sbarca nello spazio. "Sono di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale" dice l'astronauta italiana nel video, mentre galleggia nella stazione grazie alla microgravità.

Il video ripercorre i momenti che hanno portato Cristoforetti in orbita, partendo dal lancio sulla capsula Crew Dragon di SpaceX. "È stata una nottata spettacolare" spiega l'astronauta. "Un ultimo emozionante arrivederci alle nostre famiglie e poi ci siamo diretti nel cielo notturno". Poi 9 minuti di volo verso l'orbita e, finalmente, la microgravità. "I primi a fluttuare sono stati i nostri indicatori Zero-G" continua Cristoforetti. Parla di Zippy ed Etta, due pupazzetti che agli astronauti servono proprio a capire quando si trovano in una situazione di microgravità.

"Siamo nella Stazione Spaziale Internazionale da qualche giorno, siamo stati molto impegnati" prosegue nel suo racconto. "È molto affollato, perché ci sarà un periodo di sovrapposizione con i nostri compagni della Crew-3". Poi ci sarà il passaggio di consegne e il ritorno dell'equipaggio precedente sulla Terra. Il primo TikTok dallo spazio si chiude poi con un invito agli utenti a lasciare le domande sotto al video e con un saluto che ormai caratterizza tutti gli ultimi contenuti di Cristoforetti: "Seguimi per arrivare là dove nessun tiktoker è mai giunto prima". Infine, una spettacolare vista della Terra dall'osservatorio della ISS.