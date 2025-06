video suggerito

Piccola storia del cigno di peluche che è arrivato nello Spazio Shubhanshu Shukla sarà il primo astronauta indiano a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Con la missione Ax-4, l'India rafforza la sua presenza nello spazio e promuove un'identità culturale oltre l'atmosfera.

A cura di Elisabetta Rosso

Poco prima di salire sulla navicella spaziale Falcon 9 di SpaceX, Shubhanshu Shukla – il primo astronauta indiano a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale – ha dichiarato: "Oltre agli strumenti ed equipaggiamento, porto con me le speranze e i sogni di un miliardo di cuori". Non solo. Tra gli oggetti che l'astronauta ha voluto portare nello spazio c'è anche un cigno peluche chiamato Joy. Per il Shulka ha un valore simbolico. "Portare il cigno nello spazio significa portare con sé la ricerca della conoscenza, la chiarezza di intenti e la grazia e la bellezza della natura", ha spiegato l'astronauta.

Il cigno Joy si inserisce all'interno di una narrazione più ampia. Il viaggio di Shukla infatti per l'India è un traguardo simbolico e strategico. Il Dipartimento dello Spazio ha definito la missione “una pietra miliare” per il programma spaziale nazionale. “Questo non è solo un viaggio oltre l’atmosfera, ma un passo avanti per una nazione pronta a sfidare le stelle".

La missione del team Axiom Space

L'Ax-4 è decollato dal Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 02:31 EDT (06:31 GMT; 12:01 ora indiana) di mercoledì. La missione organizzata dalla compagnia americana Axiom Space durerà 14 giorni. Il viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo dell'Ax-4 è frutto di una collaborazione tra la NASA, l'agenzia spaziale indiana Isro, l'Agenzia spaziale europea (Esa) e SpaceX. Durante la missione, l’equipaggio condurrà circa 60 esperimenti scientifici su microgravità, scienze dei materiali e osservazione della Terra

Shukla volerà sotto il comando di Peggy Whitson, veterana della NASA oggi parte del team Axiom, viaggeranno sulla navicella anche l’astronauta polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski (Agenzia Spaziale Europea) e l’ungherese Tibor Kapu.

Il significato del cigno nello spazio

Il cigno ha un ruolo simbolico e spirituale nella cultura indiana. L'animale, chiamato Hamsa in sanscrito, è tradizionalmente associato alla purezza e alla spiritualità. Secondo la mitologia, il cigno è in grado di separare il latte dall’acqua quando mescolati: una metafora della capacità di distinguere la verità dall’illusione.

Il cigno è anche il vahana (veicolo sacro) della dea Saraswati, la divinità della conoscenza, della musica, dell’arte e della saggezza. Saraswati infatti viene spesso rappresentata mentre cavalca un cigno bianco.

Joy non avrà solo un valore simbolico. Secondo Axiom, Joy sarà anche un indicatore di gravità zero. "Il peluche verrà utilizzato dall'equipaggio, subito dopo il lancio, come conferma fisica dell'avvenuto passaggio alla microgravità."

Non solo Joy: cosa porterà Shukla sulla ISS

Shukla porterà nello spazio anche alcuni dei suoi dolci preferiti, preparati appositamente per le missione. "Ci sarà abbondanza di cibo da mangiare nello spazio, ma porterò con me nettare di mango, halva di carote e halva di moong dal", ha spiegato in una conferenza stampa all'inizio.

Sembra quindi che Shukla voglia portare l'India sulla Stazione Spaziale Internazionale. D'altronde la missione per il Paese ha un valore sia scientifico, sia simbolico. L'India da tempo investe nell'economia spaziale, l'obiettivo è diventare un Paese leader nel settore. Come ha spiegato il Dipartimento dello Spazio indiamo la missione "è il simbolo di una nazione fiduciosa e lungimirante, pronta a riconquistare il suo posto nella corsa allo spazio globale."