L’India lancia Aditya-L1, la sua prima missione verso il Sole La sonda spaziale raggiungerà un’orbita attorno al primo punto di Lagrange (L1), a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra: il lancio dal Centro spaziale di Sriharikota, nel sud dell’India, da dove è decollata anche la missione lunare Chandrayaan-3.

A cura di Valeria Aiello

Il momento del decollo di Aditya–L1, la prima missione solare dell’India, lanciata dal Satish Dhawan Space Center (SDSC) di Sriharikota / Credit: ISRO

L’India ha lanciato oggi, sabato 2 settembre 2023, la sua prima missione verso il Sole, Aditya-L1, pochi giorni dopo il successo dell’atterraggio morbido al Polo Sud della Luna. Il lancio, alle 8:40 ora italiana (le 11:50 ora locale), è avvenuto dal Satish Dhawan Space Center (SDSC) di Sriharikota, nel Sud dell’India, da dove è decollata anche la missione lunare Chandrayaan-3.

Aditya-L1, la prima missione dell'India verso il Sole

La missione mira a posizionare la sonda spaziale Aditya in un’orbita circolare attorno al primo punto di Lagrange (L1), che dista 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, per studiare l’attività solare e i suoi effetti sui fenomeni meteorologici spaziali, come le tempeste solari. L’Agenzia indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha precisato che la sonda trasporta sette strumenti scientifici per lo studio sistematico del Sole, tutti sviluppati internamente con la partnership degli istituti scientifici indiani: quattro osserveranno direttamente il Sole – fotosfera, cromosfera e strati più esterni (la corona), mentre i restanti tre studieranno particelle e campi magnetici, così da fornire importanti dati scientifici sugli effetti propagatori della dinamica solare nel mezzo interplanetario.

I cinque punti di Lagrange tra Terra e Sole. La sonda Aditya–L1 orbiterà attorno al primo punto di Lagrange (L1), che dista circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra / Credit: ISRO

Aditya – che significa Sole nella lingua hindi – impiegherà circa quattro mesi per raggiungere la sua posizione finale: entrerà prima nell’orbita terrestre bassa per poi percorrere una traiettoria più ellittica e spingersi oltre, verso il primo punto di Lagrange (L1), che consentirà alla sonda una visione continua e senza eclissi del Sole.

La missione solare Aditya-L1 ha la capacità di fare un “big bang dal punto di vista scientifico” ha affermato Somak Raychaudhury, coinvolto nello sviluppo di alcuni componenti della sonda, aggiungendo che le particelle di energia emesse dal Sole possono colpire i satelliti che controllano le comunicazioni sulla Terra.

“Ci sono stati episodi in cui le principali comunicazioni sono state interrotte perché un satellite è stato colpito da una grande emissione coronale. I satelliti in orbita terrestre bassa sono l’obiettivo principale dei player privati globali, il che rende la missione Aditya-L1 un progetto molto importante”. Gli obiettivi di Aditya-L1 includono inoltre lo studio del plasma parzialmente ionizzato del Sole, l’espulsione di massa coronale e l’analisi dei brillamenti solari.