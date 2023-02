Cambio alla conduzione di Striscia la Notizia: tornano i siciliani Roberto Lipari e Sergio Friscia Da lunedì 13 febbraio, in access prime-time, su Canale 5, dopo la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, a Striscia la notizia tornano i “siciliani” Sergio Friscia e Roberto Lipari.

C'è un nuovo cambio della guardia a Striscia la notizia. Da lunedì 13 febbraio, in access prime-time, su Canale 5, dopo la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, a Striscia la notizia tornano i "siciliani" del team di Antonio Ricci. Parliamo, ovviamente, di Sergio Friscia e Roberto Lipari. L'affiatato duo torna in questa stagione per la seconda volta dopo aver ‘governato' dietro il bancone con grande successo dal 24 ottobre al 10 ottobre. La conduzione resterà in capo a loro fino all'11 marzo 2023.

La carriera di Roberto Lipari

Roberto Lipari è un attore cabarettista, ha 32 anni. È nato a Palermo. Si è formato presso "La carovana stramba", popolare laboratorio di comicità in Sicilia. Ha vinto il talent di comici "Eccezionale veramente" su La7 per poi diventarne conduttore. È stato interprete e sceneggiatore del film "Tuttapposto".

La carriera di Sergio Friscia

Sergio Friscia ha 51 anni, palermitano doc, è attore e showman con più di trent'anni di carriera alle spalle. Inizia come disc jockey e animatore nei villaggi turistici, nel 1990 esordisce in televisione. Tra i programmi più importanti a cui ha preso parte possiamo ricordare: "Macao", "I Fatti Vostri", diverse edizioni di "Convescion", "Quelli che il calcio", "Piazza Grande", "Tintoria", "Tale e Quale Show" e "Stasera tutto e possibile".

Giancarlo Scheri, direttore di rete, commenta: "Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche di Striscia con l’entusiasmo e l’energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del programma ideato e guidato dal grande Antonio Ricci, la coppia si è imposta come non mai all’attenzione di pubblico e media. Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi anchor del TG satirico di Canale 5. Buon lavoro all’intero team di Striscia la notizia, quindi, famiglia di brillanti e appassionati professionisti".