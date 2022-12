Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nella storia della tv: 29esima edizione di fila a Striscia La Notizia Il duo di conduttori del popolare tg satirico di Antonio Ricci sarà di nuovo insieme per la ventinovesima edizione consecutiva: un pezzo di storia della tv.

A Striscia la Notizia torna la coppia dei record composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il duo di conduttori del popolare tg satirico di Antonio Ricci sarà di nuovo insieme per la ventinovesima edizione consecutiva: un pezzo di storia della televisione. L'appuntamento per la prima puntata di questo nuovo corso è per lunedì 12 dicembre, alle ore 20.35, sempre su Canale 5.

La "nuova" coppia di Striscia la Notizia

Un altro avvicendamento da lunedì 12 dicembre: sarà il quarto cambio stagionale. Dopo aver visto all'opera la coppia composta da Luca Argentero e Alessandro Siani, che poi ha lasciato il posto sempre al mattatore napoletano e a Vanessa Incontrada e, infine, al duo siciliano Sergio Friscia e Roberto Lipari, tocca alla "nuova" coppia: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti daranno il via alla loro 29esima stagione consecutiva insieme. Ezio Greggio ha commentato:

Ho passato metà della mia vita seduto dietro il bancone di Striscia. Sono un pezzo dell’arredamento, un pilastro delle fondamenta e un abitante capostipite di quella casa. Passeremo con i nostri telespettatori delle belle vacanze di Natale, di fine e inizio anno insieme: io e il mio socio vi garantiamo serate divertenti direttamente presso il vostro domicilio. Arriviamooooo.

Anche Enzo Iacchetti ha aggiunto: "Quando ricomincio Striscia con Ezio, sono felice come quando nasce un figlio".

Quante puntate hanno condotto Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono la coppia più longeva della storia di "Striscia la notizia". Il duo di conduttori è stato insieme per ben 2.579 volte. La coppia resterà alla guida del programma, in questa stagione, fino all'11 febbraio 2023, aumentando così il record personale. Ezio Greggio è a Striscia la Notizia dal principio, debuttando il 7 novembre 1988, e vanta 4.233 puntate condotte. Enzo Iacchetti ha esordito il 26 settembre 1994 e ha condotto, a oggi, ben 2.765 puntate.