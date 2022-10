Striscia la Notizia, cambiano i conduttori: dal 24 ottobre arrivano Roberto Lipari e Sergio Friscia Da lunedì 24 ottobre, i comici siciliani Roberto Lipari e Sergio Friscia tornano dietro al bancone di Striscia la Notizia, al posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di guardia dietro il bancone di Striscia la Notizia. Da lunedì 24 ottobre, infatti, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada cederanno la guida del tg satirico a un'altra coppia già collaudata, quella composta dai due comici siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. Resteranno alla conduzione fino al 10 dicembre. Le parole del direttore di rete Giancarlo Scheri per i conduttori:

Incontrada e Siani salutano Striscia la notizia, per passare il testimone a Friscia e Lipari. A Vanessa e Alessandro, ormai consolidata e amata coppia del tg satirico, va il più caloroso ringraziamento di tutta Canale 5. A Sergio e Roberto va il grande in bocca al lupo dell’ammiraglia Mediaset, per la nuova avventura. Al guru della tv Antonio Ricci, assieme allo staff autoriale e produttivo, va il riconoscimento della professionalità messa in campo, che fa di Striscia una realtà unica nel nostro panorama televisivo.

Sergio Friscia dal 24 ottobre alla conduzione di Striscia la Notizia

Sergio Friscia è apparso entusiasta di poter tornare alla conduzione di Striscia la Notizia. È consapevole che la riconferma sia dovuta all'affetto che il pubblico ha dimostrato nei suoi confronti: "Tornare alla conduzione di questo straordinario programma è la dimostrazione che il mitico Antonio Ricci ci ha visto lungo quando ci ha lanciati lo scorso anno. E che il pubblico, a cui devo praticamente tutto per questi 32 anni di carriera, continua a volermi bene. L’unico modo per ricambiare questa fiducia è dare sempre il massimo, divertirmi per regalare divertimento e metterci come sempre tutto il mio cuore".

Roberto Lipari e Sergio Friscia conduttori di Striscia fino al 10 dicembre

Anche Roberto Lipari si è mostrato contento di ripetere l'esperienza dietro al bancone del tg satirico: "Non ho nessun brutto vizio: non fumo, non bevo, non mi candido. Sono pure a dieta. Ma ammetto di avere una dipendenza: Striscia! Starei dietro quel bancone sempre". E ha concluso:

Leggi anche Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia: anche Gerry Scotti indagato per diffamazione