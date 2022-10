Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Totti: “Attento che Ilary fa sparire anche questo” Nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda il 12 ottobre, Valerio Staffelli consegnerà a Francesco Totti il Tapiro per la separazione dalla moglie Ilary Blasi. “Non lo dica a Ilary, altrimenti fa sparire anche questo”, ha detto lo storico inviato del tg satirico al Pupone in riferimento alla vicenda dei Rolex spariti.

A cura di Elisabetta Murina

Tapiro d'Oro a Francesco Totti. Striscia la Notizia, nella puntata che andrà in onda il 12 ottobre su Canale 5, consegnerà la famosa statuetta al Capitano della Roma per via della separazione dalla moglie Ilary Blasi, diventata una delle vicende più chiacchierate degli ultimi tempi, e per i Rolex spariti dalla loro abitazione.

"Non lo dica a Ilary, altrimenti sparisce anche questo"

Nella puntata del tg satirico che andrà in onda domani, mercoledì 12 ottobre, Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti il famoso Tapiro d'oro, dopo la chiacchierata vicenda della separazione dalla moglie Ilary Blasi. "Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo", ha detto lo storico inviato consegnando al capitano della Roma la statuetta. Il riferimento è all'ormai famosa vicenda dei Rolex: Francesco Totti, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva raccontato che la conduttrice si era introdotta in casa insieme al padre per sottrarre la sua preziosa collezione di orologi. "Lei è della Magica, ma la magia l'ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi", ha incalzato ancora Staffelli. Ma il calciatore non si è sbilanciato: "Dici? Vediamo…". A quel punto l’inviato chiede al Pupone se gli danno più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social della madre dei suoi tre figli: Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti».

Il riferimento alla vicenda dei Rolex

Non molto tempo fa, in un'intervista a Il Corriere della Sera, il Capitano della Roma aveva accusato l'ex moglie e il suocero di avergli svuotato le cassette di sicurezza e sottratto la sua collezione di orologi: "Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto". E infatti di dispetto si è trattato, come poi ha rivelato la stessa conduttrice, spiegando di averlo fatto perché erano quelli che le erano stati regalati proprio dal marito. Non solo: di recente ha pubblicato anche una storia Instagram davanti a una vetrina del noto marchio di orologi, con il tag riferito esplicitamente a Francesco Totti.