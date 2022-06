Luca Argentero e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di Striscia la Notizia 2022/2023 Pier Silvio Berlusconi conferma la prossima stagione di “Striscia la notizia” che annuncia Luca Argentero e Alessandro Siani alla conduzione dal 27 settembre.

La nuova coppia che aprirà la prossima stagione di Striscia la Notizia 2022/2023 è formata da Luca Argentero e Alessandro Siani. L'annuncio è stato dato nel corso della presentazione di ieri alla stampa dei palinsesti della prossima stagione Mediaset con Pier Silvio Berlusconi che ha sottolineato il valore di "Striscia la notizia": "Una macchina da guerra". La partenza della nuova stagione è prevista per il 27 settembre 2022.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Con queste parole, Pier Silvio Berlusconi ha confermato la nuova stagione di Striscia la notizia: "Su quasi tutti gli altri canali ci sono giochi, giochi, giochi: l’unica cosa diversa che porta allegria con un livello di credibilità unico è ‘Striscia la Notizia’. Tanti complimenti ad Antonio Ricci e alla sua squadra: un pezzo della televisione italiana e un pezzo di Italia".

La 35esima edizione di Striscia la Notizia

La prossima stagione sarà storica per Striscia la Notizia che festeggia il 35esimo anniversario sempre in onda. Questa data storica sarà celebrata da una coppia tutta nuova. Luca Argentero, arriva dal grande successo della fiction "DOC – Nelle tue mani" mentre Alessandro Siani è ormai un punto di riferimento assoluto della comicità partenopea e nazionale. Per l'attore napoletano, inoltre, è la sua seconda conduzione di Striscia: proprio un anno fa, ha tenuto a battesimo la nuova edizione con Vanessa Incontrada.

Gli ascolti della scorsa stagione hanno confermato il grande affetto dei telespettatori per Striscia. Le inchieste hanno continuato a far discutere e dare fastidio: i servizi di Brumotti sulle piazze di spaccio, quelli di Pinuccio sugli sprechi della Rai, il più recente contro le dichiarazioni del direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, nei quali gli inviati di Striscia hanno svolto la funzione di "guastatori" di sistema. L'appuntamento è per il 27 settembre.