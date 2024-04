Aurora Leone torna a teatro con Tutto Scontato: le date ufficiali e i biglietti in prevendita

video suggerito

Aurora Leone ha annunciato il suo nuovo spettacolo teatrale Tutto Scontato. Dopo il successo di Vero a metà e della quarta stagione di LOL su Prime Video, l'attrice e comica ritorna a teatro con le prime date annunciate e i biglietti disponibili in prevendita da giovedì 18 aprile su dnaconcerti.com. Si tratta di "uno show comico, ma non del tutto", come leggiamo dall'annuncio alla stampa, "a metà tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella".

La presentazione dello show

Aurora Leone ha esordito nel 2018 con lo spettacolo "Quotidiana mente – una famiglia a pretesto" mentre nel 2019 ha partecipato a Italia's Got Talent. Dallo stesso anno è parte integrante della content factory dei The Jackal. Nel 2022 ha partecipato a Pechino Express in coppia con Gianluca Fru e nelle due stagioni dello spettacolo comico di Prime Video "Prova Prova Sa Sa" Nel 2023 è tra i protagonisti della serie The Jackal "Pesci piccoli" (su Prime Video) e ha condotto insieme con Gianluca Fru l'ultima edizione di Italia's Got Talent. Il nuovo spettacolo di Aurora Leone viene così presentato nella descrizione ufficiale:

Uno show comico, ma non del tutto: uno di quelli che “fa ridere, ma anche riflettere”; a metà tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella. Un monologo scomodo come un sedile di Ryanair nelle file centrali. Tutto scontato come un adesivo in vetrina che ti invoglia ad entrare in un negozio a trovare qualcosa che incontri il tuo gusto, a trovare la tua taglia; a trovare quello che stavi cercando. Ma si sa, alla fine non trovi mai niente di quello che volevi.

Le date annunciate

Le date annunciate per il Tutto Scontato Live Tour:

2 dicembre – Milano – Teatro Elfo Puccini

11 dicembre – Roma – Spazio Rossellini

15 dicembre – Napoli – Teatro Trianon

9 gennaio – Firenze – Teatro Puccini

12 gennaio – Bologna – Teatro Dehon

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 15:00 di giovedì 18 aprile su dnaconcerti.com