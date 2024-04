video suggerito

Chi è Aurora Ranvestel, la ballerina che sostituisce Gaia al Serale di Amici Aurora Ranvestel è la ballerina scelta per sostituire Gaia De Martino ad Amici 23. L'allieva è costretta al riposo per un infortunio al ginocchio: Aurora eseguirà le sfide del Serale al suo posto nelle tre settimane in cui sarà indisponibile.

A cura di Gaia Martino

Aurora Ranvestel è il nome della ballerina che sostituisce Gaia De Martino ad Amici 23. Eseguirà le sfide nei Serali delle prossime tre settimane al posto dell'allieva che si è infortunata al ginocchio. La "nuova" componente del gruppo formato da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli è stata presentata nel daytime di oggi, 11 aprile, a poche ore dalla registrazione del Serale in programma per sabato 13 aprile 2024. È un volto conosciuto per i telespettatori del talent show: ha già partecipato al programma lo scorso anno, ma a causa di un infortunio non riuscì ad accedere al Serale.

Chi è Aurora Ranvestel, ballerina di latino al posto di Gaia

Aurora Ranvestel è una ballerina di latino. Originaria di Bagheria, in Sicilia, ha 20 anni ed ha partecipato ad Amici nella scorsa edizione ma fu costretta ad abbandonare il talent per un infortunio. Ha vinto numerose gare di latino ed è anche un'imprenditrice. Insegna alla Universal Dance Palermo, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram. Sui social si chiama auro.ranv ed è seguita da oltre 9 mila followers con i quali condivide foto di sé e della sua passione per la danza.

Non si tratta della sua prima volta ad Amici: partecipò al programma già nella scorsa edizione.

Il percorso ad Amici 22 prima di ritirarsi per infortunio

Aurora Ranvestel è una vecchia conoscenza di Amici. Ha partecipato alla passata edizione del talent show e si rese anche protagonista del famoso "Capodanno Gate". Un infortunio al ginocchio, purtroppo, non le ha permesso di raggiungere la fase del Serale: fu proprio Raimondo Todaro a non assegnarle il banco per tale motivo. Prima di approdare ad Amici, Aurora Ranvestel ha vinto numerose gare di latino: nel 2018 vinse il campionato italiano di danza sportiva nella categoria "16/18 As danze latino americano". Fu così convocata dalla federazione italiana a partecipare agli europei in Russia.

Aurora Ranvestel ad Amici 22