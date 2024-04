video suggerito

Gaia deve ritirarsi da Amici 23 per un problema al ginocchio, Raimondo Todaro le propone una soluzione Gaia deve ritirarsi da Amici 23 per un problema al ginocchio, che la costringe a stare ferma tre settimane. Il suo maestro Raimondo Todaro le propone però una soluzione, che la ballerina accetta: far ballare una ragazza al posto suo finché non torna nelle condizioni ottimali per la gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gaia deve ritirarsi da Amici 23. Durante la prova di una coreografia, la ballerina si è fatta male a un ginocchio e, dopo alcuni controlli medici, la produzione ha deciso che non può continuare a ballare in queste condizioni. Nel daytime del 10 aprile, Maria De Filippi le ha comunicato la notizia. Raimondo Todaro le ha offerto una soluzione: far ballare un'altra ragazza al posto suo nelle tre settimane di stop.

Gaia deve ritirarsi da Amici 23, Maria De Filippi: "Non puoi ballare"

Durante la prova di una coreografia, Gaia si è fatta male a un ginocchio. La produzione l'ha subito fatta visitare da uno specialista e, il giorno successivo, Maria De Filippi le ha comunicato l'esito degli esami. "Devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Nella vita di un ballerino può succedere, non possiamo fare niente, ci dispiace", ha detto la conduttrice. Gaia è subito scoppiata a piangere al pensiero di dover lasciare la scuola. La ballerina, infatti, si deve ritirare dal programma non essendo nelle condizioni fisiche di continuare a danzare. "Devi ritirarti e non puoi ballare", ha ribadito De Filippi. Poi ha cercato di consolarla: "Immagino che l'anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve".

La proposta di Raimondo Todaro per Gaia: "Una ballerina temporaneamente al posto tuo"

Venuti a conoscenza della sua condizione, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno proposto posto a Gaia e alla quadra, composta da Martina e Lil Jolie, una soluzione. "Ho pensato a una cosa che è già stata fatta tanti anni fa ad Amici, trovare una ragazza che balli al posto tuo finché non ti rimetti", ha spiegato il professore. "Ballerebbe lei per te, in questo modo abbiamo una speranza. Daresti una mano alla squadra indirettamente", ha spiegato anche Pettinelli. Sorpresa e confusa dalla proposta, Gaia ha deciso di accettare: "Andiamo di questa soluzione". Se questa ragazza durerà il tempo del suo stop, Gaia poi rientrerà regolarmente in gara.

Leggi anche Ad Amici 23 Gaia in lacrime per le sue insicurezze fisiche, Maria De Filippi la aiuta ad affrontarle