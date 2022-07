Elettra Lamborghini sul palco in rosa: canta e twerka col body-perizoma “alato” Elettra Lamborghini si è esibita a Gallipoli con un altro outfit sexy e audace: il capo must dei suoi concerti è il body-perizoma, stavolta in versione “alata”.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini è la regina dell'estate e ovunque spopola il tormentone Caramello, realizzato assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo. La cantante trascorrerà queste settimane in tour, da una città italiana all'altra, per esibirsi sul palco regalando ai fan le sue canzoni più belle. Ma per lei in cantiere non ci sono solo progetti musicali. A settembre, infatti, porterà a teatro Only Fun: lo show comico è stato confermato anche nei palinsesti di Nove del prossimo autunno, visti i buoni risultati ottenuti dalla prima edizione (condotta dalla Lamborghini assieme ai Panpers (alias Andrea Pisani e Luca Peracino).

Elettra Lamborghini in concerto

Dopo alcuni giorni di vacanza a Mykonos (Grecia) col marito Afrojack, Elettra Lamborghini ha fatto rientro in Italia. Questo fine settimana la cantante è stata a Gallipoli, dove si è esibita in concerto dinanzi a centinaia di persone, accorse lì appositamente per la loro Twerking Queen preferita. E lei di certo non li ha delusi, regalando uno show di musica e ballo in perfetto stile Lamborghini, anche in fatto di look.

Quando è in scena oppure nei videoclip, il suo abbigliamento è sempre coloratissimo e sexy: ama osare e stupire. Nel suo guardaroba audace è il body-perizoma sgambato il capo-must, che alterna a maxi scollature vertiginose a a tutine aderentissime, che ne mettono in risalto le forme. Stavolta ha scelto un body perizoma rosa acceso, il colore del momento, quello che stanno sfoggiando tutte le celebrities.

Niente décolleté in mostra stavolta, ma profondo scollo quadrato sulla schiena, con maniche ad aletta e due veli trasparenti "effetto ali" tempestati di paillettes scintillanti. Lo ha abbinato a calze a rete nude (col tatuaggio an imalier in bella vista) e a camperos neri, completando l'outfit sgargiante con un paio di occhiali a mascherina.