Elettra Lamborghini a Firenze: si esibisce col body-perizoma decorato con le frange Elettra Lamborghini è salita sul palco della serata musicale di Radio Bruno con un look sexy e audace: body bianco sgambato e scollato decorato con frange.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini è una delle protagoniste dell'estate 2022. Come aveva promesso ai suoi fan (e lo aveva anticipato proprio a Fanpage.it) ha rilasciato un nuovo singolo, che ha tutti i presupposti per diventare il tormentone dei prossimi mesi, tutto da ballare in spiaggia. Caramello è la hit realizzata assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, con cui ha condiviso anche il palco del concerto di Radio Bruno.

Elettra Lamborghini canta a Firenze

Firenze ha ospitato la serata Yoga Radio Bruno Estate, in piazza Santissima Annunziata. Sono saliti sul palco gli artisti più famosi del momento, che hanno cantato le loro hit più famose: Alvaro Soler, Gianni Morandi, Aka 7even, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Raf. Elettra Lamborghini prima ha fatto ballare il pubblico presente sulle note di Caramello, Rocco Hunt e Lola Indigo, per poi esibirsi sulle note delle sue hit più amate, da Pistolero a Musica (e il resto scompare). L'avento ha finalità benefiche: l'intero ricavato andrà alla Fondazione Bacciotti, una Onlus che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Pediatrico Meyer e che finanzia borse di studio per progetti di ricerca scientifica.

Elettra Lamborghini sexy sul palco

Elettra Lamborghini ama i look sexy e audaci, che mettono in risalto il suo corpo. Ma questo non deve far sentire le persone autorizzate a giudicarla o peggio a offenderla. È quello che è successo alcuni giorni fa, quando durante un'esibizione un ragazzo ha iniziato a insultarla pesantemente: lei ha fermato la musica per quel gesto inaccettabile, a quanto pare nato da un trend di TikTok, che invita appunto a offendere gli artisti sul palco, durante i loro concerti.

Leggi anche Elettra Lamborghini, il look per il compleanno in casa

"Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita" ha commentato la cantante, che ha invitato a un maggiore rispetto nei confronti delle donne, sempre giudicate per il loro abbigliamento. Per l'evento di Radio Bruno ha scelto uno dei capi must del suo guardaroba, il body. Ne ha scelto uno bianco sgambato che somiglia a un perizoma nella parte posteriore, con ampia scollatura sulla schiena e decorato con frange iridescenti. Lo ha abbinato a guanti e cuissards, per completare l'outfit total white con cui ha stregato i suoi fan.