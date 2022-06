Hater insulta Elettra Lamborghini, lei ferma un’esibizione per cacciarlo: “Fuori dai cog***” In discoteca a Riccione per un dj-set, Elettra Lamborghini ha interrotto l’esibizione per cacciare un hater. L’uomo l’aveva insultata mentre stava cantando.

A cura di Stefania Rocco

Arriva da Riccione un episodio spiacevole che ha coinvolto Elettra Lamborghini. In discoteca per un dj-set, la cantante ha interrotto una esibizione per rispondere a un hater che l’aveva insultata mentre stava cantando. È stata lei stessa a condividere i video del momento tra le sue Instagram stories per poi spiegare l’accaduto ai suoi follower.

Elettra Lamborghini: “Ero in imbarazzo”

Subito dopo l’esibizione, andata avanti dopo avere rimesso al suo posto l’uomo che l’aveva insultata, Elettra ha raccontato l’accaduto ai suoi follower: “Questa sera ho fatto un dj-set in un locale che conosco molto bene perché ci ho passato la mia infanzia. Salgo sul palco, questo era il mio outfit (top e pantaloni, ndr). Di solito metto un body con la ‘ciapet’ un po’ di fuori e la calza, non si vede niente altrimenti non lo farei. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ imbarazzante. Mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono ritrovate nella mia stessa situazione, perché non mi era mai capitato. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il cellulare, andare a un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Chi mi conosce sa che non le mando a dire. Mi è uscita l’Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone. Vi metto il video di quello che è successo e poi continuo a parlare”.

Elettra Lamborghini risponde all’hater che l’aveva insultata

Il video degli insulti a Elettra Lamborghini

È stata la stessa Elettra a pubblicare i video dell’episodio in questione. Nel filmato, un istante prima che l’artista interrompesse il dj-set, si sente un uomo insultarla. La cantante è a disagio, resiste per qualche istante poi si ferma per replicare all’hater e cacciarlo: “C’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai cogl***”. Poi, tornata su Instagram, ha concluso:

