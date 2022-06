Ex on the beach Italia con Elettra Lamborghini arriva Mediaset Infinity, ecco quando Niente Temptation Island per questa estate, ma Mediaset ha deciso comunque di proporre un programma all’insegna dell’amore e delle tentazioni sulla sua piattaforma streaming Mediaset Infinity. Dal 22 giugno saranno disponibili i primi quattro episodi della prima stagione di Ex on the beach Italia condotto da Elettra Lamborghini.

A cura di Elisabetta Murina

Questa estate è ormai certo che Temptation Island non andrà in onda. Non ci sarà quindi l'ormai tradizionale appuntamento con lo show che mette alla prova fidanzati e fidanzate, tra tentazioni e falò di confronto. Ma Mediaset ha comunque deciso di offrire ai telespettatori un contenuto che forse per certi versi è simile: Ex on the Beach Italia. Dal 22 giugno, il programma condotto da Elettra Lamborghini sarà disponibile su Mediaset Infinity con i primi quattro episodi.

Quando vedere Ex on the beach Italia su Mediaset Infinity

La prima edizione del programma è andata in onda nel 2018 su Mtv. Alla conduzione c'era Elettra Lamborghini, che ha accompagnato 8 single in quella che all'apparenza aveva tutte le carte in regola per essere una vacanza da sogno in Thailandia, ma che poi si è rivelata un incubo. Il motivo? Ex fidanzati pronti ad arrivare in spiaggia all'insaputa dei concorrenti per rimescolare i delicati equilibri del gruppo. Visto il successo ottenuto, lo show è stato rinnovato per altre due edizioni, la cui conduzione è stata affidata alla coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E per questa estate, in cui Temptation Island è stato ufficialmente cancellato, Mediaset ha deciso di rendere disponibili sulla sua piattaforma streaming gli episodi della prima stagione. I primi quattro a partire dal 22 giugno, i restanti dal 26 giugno.

In cosa consiste il programma condotto da Elettra Lamborghini

Otto single, Andrea Zolli, Federica Pacel, Gianmarco Campironi, Gianluca Gargiulo, Jessica Ferrara, Miriam, Michele De Falco Iovane e Vanessa Sedita, approdando sulla paradisiaca spiaggia di Pattaya in Thailandia, in cerca dell'amore e convinti di passare una vacanza all'insegna della passione e del relax. Peccato che i loro sentimenti verranno messi a dura prova e quel che sembra un sogno si trasforma presto in un incubo. Il "tablet del terrore", come viene chiamato nel programma, annuncerò ai concorrenti che presto dalla spiaggia arriveranno i loro ex, forse in cerca di vendetta o magari per chiarire qualche conto rimasto in sospeso. Quel che è certo è che la loro vacanza non sarà più come prima.