The Boys 3, quando escono i nuovi episodi e cosa vedremo nelle prossime puntate The Boys 3 è disponibile in streaming su Prime Video dal 3 giugno, ma la serie è stata rilasciata sulla piattaforma a cadenza settimanale. Ecco quando saranno disponibili tutti gli episodi.

La terza stagione di The Boys è disponibile in streaming su Prime Video dal 3 giugno, il servizio streaming di Amazon, ma la serie è stata rilasciata sulla piattaforma a cadenza settimanale. La serie racconta la storia di un gruppo di vigilanti che vuole fermare lo strapotere dei supereroi, i Seven di proprietà della Vought. I primi tre episodi sono stati inseriti nella piattaforma all'uscita, quindi al 3 giugno, mentre i restanti episodi vengono pubblicati settimana dopo settimana fino all'8 luglio. Al momento sono usciti i primi quattro episodi e ne rimangono altri quattro. Nel cast ci sono ancora Karl Urban nel ruolo di Billy Butcher, Hughie Campbell nel ruolo di Jack Quaid, Antony Starr nel ruolo di Patriota, Erin Moriarty nel ruolo di Starlight e Giancarlo Esposito nel ruolo di Stan Edgar.

Le nuove puntate di The Boys su Prime Video: la programmazione

Le nuove puntate di The Boys escono ogni venerdì fino all'8 luglio, quando ci sarà il finale di stagione. Il successo della serie tv tratta dai fumetti di Garth Ennis e illustrata da Darick Robertson, è tale che è stata già confermata per una quarta stagione.

Episodi 1, 2 e 3: venerdì 3 giugno 2022

Episodio 4: venerdì 10 giugno 2022

Episodio 5: venerdì 17 giugno 2022

Episodio 6: venerdì 24 giugno 2022

Episodio 7: venerdì 1° luglio 2022

Episodio 8: – venerdì 8 luglio 2022

Patriota, il personaggio interpretato da Antony Starr.

La trama di The Boys, le anticipazioni

Un anno dopo la vicenda Stormfront, Butcher e i Boys lavorano come appaltatori per il Bureau of Superhero Affairs di Victoria Neuman per arrestare i super problematici, con Hughie che funge da loro tramite. Latte Materno si è invece ritirato. L'amministratore delegato della Vought, Stan Edgar, offre a Starlight (ora fidanzata pubblicamente con Hughie) il ruolo di co-capitano dei Sette per ricostruire la reputazione dell'azienda. Patriota non la prende bene.